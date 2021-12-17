https://ria.ru/20211217/ucheniya-1764227325.html

Россия предложила НАТО обмениваться информацией об учениях и маневрах

Россия предложила НАТО обмениваться информацией об учениях и маневрах - РИА Новости, 17.12.2021

Россия предложила НАТО обмениваться информацией об учениях и маневрах

Россия предлагает НАТО регулярно обмениваться информацией о военных учениях и маневрах, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:47

2021-12-17T13:47

2021-12-17T16:37

безопасность

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия предлагает НАТО регулярно обмениваться информацией о военных учениях и маневрах, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности."Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и маневрах, основных положениях военной доктрины. В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия", - следует из текста документа, опубликованного на сайте МИД."В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также Участников, являющихся государствами-членами Организации Североатлантического договора", - гласит проект статьи 7 соглашения, переданного американской стороне."Стороны не проводят учения и тренировки сил общего назначения, включающие отработку сценариев с применением ядерного оружия", - следует из документа.

https://ria.ru/20211121/ucheniya-1760042458.html

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безопасность, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия