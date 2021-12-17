https://ria.ru/20211217/ucheniya-1764227325.html
Россия предложила НАТО обмениваться информацией об учениях и маневрах
Россия предложила НАТО обмениваться информацией об учениях и маневрах - РИА Новости, 17.12.2021
Россия предложила НАТО обмениваться информацией об учениях и маневрах
Россия предлагает НАТО регулярно обмениваться информацией о военных учениях и маневрах, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:47
2021-12-17T13:47
2021-12-17T16:37
безопасность
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия предлагает НАТО регулярно обмениваться информацией о военных учениях и маневрах, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности."Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и маневрах, основных положениях военной доктрины. В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия", - следует из текста документа, опубликованного на сайте МИД."В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также Участников, являющихся государствами-членами Организации Североатлантического договора", - гласит проект статьи 7 соглашения, переданного американской стороне."Стороны не проводят учения и тренировки сил общего назначения, включающие отработку сценариев с применением ядерного оружия", - следует из документа.
https://ria.ru/20211121/ucheniya-1760042458.html
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безопасность, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
13:47 17.12.2021 (обновлено: 16:37 17.12.2021)
Россия предложила НАТО обмениваться информацией об учениях и маневрах
Россия предложила НАТО обмениваться информацией о военных учениях и маневрах
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия
предлагает НАТО
регулярно обмениваться информацией о военных учениях и маневрах, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности.
"Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и маневрах, основных положениях военной доктрины. В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия", - следует из текста документа, опубликованного на сайте МИД.
"В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также Участников, являющихся государствами-членами Организации Североатлантического договора", - гласит проект статьи 7 соглашения, переданного американской стороне.
"Стороны не проводят учения и тренировки сил общего назначения, включающие отработку сценариев с применением ядерного оружия", - следует из документа.