https://ria.ru/20211217/tavrida-1764179991.html
Башмет научит классической музыке в будущем университете "Тавриды.АРТ"
Башмет научит классической музыке в будущем университете "Тавриды.АРТ" - РИА Новости, 17.12.2021
Башмет научит классической музыке в будущем университете "Тавриды.АРТ"
Альтист и дирижер Юрий Башмет возглавит направление классической музыки в Университете креативных индустрий - образовательном центре арт-кластера "Таврида",... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:40
2021-12-17T16:40
2021-12-17T16:40
культура
юрий башмет
новости культуры
фестиваль "таврида — арт"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Альтист и дирижер Юрий Башмет возглавит направление классической музыки в Университете креативных индустрий - образовательном центре арт-кластера "Таврида", который создается в Крыму и начнет работу в 2023 году, сообщила пресс-служба арт-кластера."На "Тавриде" строится Университет креативных индустрий. Это будет большой всесезонный центр творчества, творческого образования. Там будут все направления искусства. Если за время строительства в мире появится новое направление искусства, то и оно там будет. В том числе, конечно, будет и классическая музыка. Я и буду ее представлять. "Таврида" – это изумительное место и у нас большие совместные планы", - приводит слова Башмета пресс-служба арт-кластера.Открытие недели "Тавриды.АРТ" в Москве – мультижанрового шоу, которое объединяет индустрию моды, классическую музыку и стрит-арт - состоялось в аэропорту Домодедово в четверг. Здесь прошел концерт симфонического оркестра под управлением Башмета и модный показ дизайнеров-резидентов арт-кластера.
https://ria.ru/20211206/tavrida-1762333395.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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юрий башмет, новости культуры, фестиваль "таврида — арт"
Башмет научит классической музыке в будущем университете "Тавриды.АРТ"
Башмет возглавит направление классической музыки в будущем университете "Тавриды-Арт"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Альтист и дирижер Юрий Башмет возглавит направление классической музыки в Университете креативных индустрий - образовательном центре арт-кластера "Таврида", который создается в Крыму и начнет работу в 2023 году, сообщила пресс-служба арт-кластера.
"На "Тавриде" строится Университет креативных индустрий. Это будет большой всесезонный центр творчества, творческого образования. Там будут все направления искусства. Если за время строительства в мире появится новое направление искусства, то и оно там будет. В том числе, конечно, будет и классическая музыка. Я и буду ее представлять. "Таврида" – это изумительное место и у нас большие совместные планы", - приводит слова Башмета пресс-служба арт-кластера.
Открытие недели "Тавриды.АРТ" в Москве – мультижанрового шоу, которое объединяет индустрию моды, классическую музыку и стрит-арт - состоялось в аэропорту Домодедово в четверг. Здесь прошел концерт симфонического оркестра под управлением Башмета и модный показ дизайнеров-резидентов арт-кластера.