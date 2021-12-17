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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211217/tavrida-1764179991.html
Башмет научит классической музыке в будущем университете "Тавриды.АРТ"
Башмет научит классической музыке в будущем университете "Тавриды.АРТ" - РИА Новости, 17.12.2021
Башмет научит классической музыке в будущем университете "Тавриды.АРТ"
Альтист и дирижер Юрий Башмет возглавит направление классической музыки в Университете креативных индустрий - образовательном центре арт-кластера "Таврида",... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:40
2021-12-17T16:40
культура
юрий башмет
новости культуры
фестиваль "таврида — арт"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Альтист и дирижер Юрий Башмет возглавит направление классической музыки в Университете креативных индустрий - образовательном центре арт-кластера "Таврида", который создается в Крыму и начнет работу в 2023 году, сообщила пресс-служба арт-кластера."На "Тавриде" строится Университет креативных индустрий. Это будет большой всесезонный центр творчества, творческого образования. Там будут все направления искусства. Если за время строительства в мире появится новое направление искусства, то и оно там будет. В том числе, конечно, будет и классическая музыка. Я и буду ее представлять. "Таврида" – это изумительное место и у нас большие совместные планы", - приводит слова Башмета пресс-служба арт-кластера.Открытие недели "Тавриды.АРТ" в Москве – мультижанрового шоу, которое объединяет индустрию моды, классическую музыку и стрит-арт - состоялось в аэропорту Домодедово в четверг. Здесь прошел концерт симфонического оркестра под управлением Башмета и модный показ дизайнеров-резидентов арт-кластера.
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юрий башмет, новости культуры, фестиваль "таврида — арт"
16:40 17.12.2021
 
Башмет научит классической музыке в будущем университете "Тавриды.АРТ"

Башмет возглавит направление классической музыки в будущем университете "Тавриды-Арт"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет перед началом показа резидентов арт-кластера "Таврида" в рамках неделя "Таврида.Арт" в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова.
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет перед началом показа резидентов арт-кластера Таврида в рамках неделя Таврида.Арт в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова. - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Альтист и дирижер Юрий Башмет возглавит направление классической музыки в Университете креативных индустрий - образовательном центре арт-кластера "Таврида", который создается в Крыму и начнет работу в 2023 году, сообщила пресс-служба арт-кластера.
"На "Тавриде" строится Университет креативных индустрий. Это будет большой всесезонный центр творчества, творческого образования. Там будут все направления искусства. Если за время строительства в мире появится новое направление искусства, то и оно там будет. В том числе, конечно, будет и классическая музыка. Я и буду ее представлять. "Таврида" – это изумительное место и у нас большие совместные планы", - приводит слова Башмета пресс-служба арт-кластера.
Открытие недели "Тавриды.АРТ" в Москве – мультижанрового шоу, которое объединяет индустрию моды, классическую музыку и стрит-арт - состоялось в аэропорту Домодедово в четверг. Здесь прошел концерт симфонического оркестра под управлением Башмета и модный показ дизайнеров-резидентов арт-кластера.
Арт-объект Время на площадке арт-кластера Таврида - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 10:54Культура
В Крыму начали строить образовательный центр арт-кластера "Таврида"
 
КультураЮрий БашметНовости культурыФестиваль "Таврида — АРТ"
 
 
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