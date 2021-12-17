https://ria.ru/20211217/tavrida-1764179991.html

Башмет научит классической музыке в будущем университете "Тавриды.АРТ"

Башмет научит классической музыке в будущем университете "Тавриды.АРТ" - РИА Новости, 17.12.2021

Башмет научит классической музыке в будущем университете "Тавриды.АРТ"

Альтист и дирижер Юрий Башмет возглавит направление классической музыки в Университете креативных индустрий - образовательном центре арт-кластера "Таврида",... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:40

2021-12-17T16:40

2021-12-17T16:40

культура

юрий башмет

новости культуры

фестиваль "таврида — арт"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Альтист и дирижер Юрий Башмет возглавит направление классической музыки в Университете креативных индустрий - образовательном центре арт-кластера "Таврида", который создается в Крыму и начнет работу в 2023 году, сообщила пресс-служба арт-кластера."На "Тавриде" строится Университет креативных индустрий. Это будет большой всесезонный центр творчества, творческого образования. Там будут все направления искусства. Если за время строительства в мире появится новое направление искусства, то и оно там будет. В том числе, конечно, будет и классическая музыка. Я и буду ее представлять. "Таврида" – это изумительное место и у нас большие совместные планы", - приводит слова Башмета пресс-служба арт-кластера.Открытие недели "Тавриды.АРТ" в Москве – мультижанрового шоу, которое объединяет индустрию моды, классическую музыку и стрит-арт - состоялось в аэропорту Домодедово в четверг. Здесь прошел концерт симфонического оркестра под управлением Башмета и модный показ дизайнеров-резидентов арт-кластера.

https://ria.ru/20211206/tavrida-1762333395.html

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юрий башмет, новости культуры, фестиваль "таврида — арт"