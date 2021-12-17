19:04 17.12.2021 (обновлено: 19:06 17.12.2021)
Постпред России в Вене оценил переговоры по СВПД
Постпред России в Вене Ульянов: седьмой раунд переговоров по СВПД был успешным
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
ВЕНА, 17 дек - РИА Новости. Седьмой раунд переговоров по ядерной сделке в Вене, который завершился в пятницу, был успешным, так как подготовил почву для более интенсивных переговоров, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Седьмой раунд переговоров в Вене был успешным в том смысле, что он подготовил прочную базу для более интенсивных переговоров. Он подтвердил, что последующая работа будет вестись на основе результатов, достигнутых в прошлых раундах. Сейчас стороны переговоров значительно лучше понимают друг друга", - написал Ульянов в Twitter.
Седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. Замглавы МИД Ирана Али Багери 3 декабря заявил, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений. Переговоры возобновились 9 декабря.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.