https://ria.ru/20211217/svpd-1764310959.html

Постпред России в Вене оценил переговоры по СВПД

Постпред России в Вене оценил переговоры по СВПД - РИА Новости, 17.12.2021

Постпред России в Вене оценил переговоры по СВПД

Седьмой раунд переговоров по ядерной сделке в Вене, который завершился в пятницу, был успешным, так как подготовил почву для более интенсивных переговоров,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T19:04

2021-12-17T19:04

2021-12-17T19:06

в мире

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

иран

вена

мид ирана

михаил ульянов

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ВЕНА, 17 дек - РИА Новости. Седьмой раунд переговоров по ядерной сделке в Вене, который завершился в пятницу, был успешным, так как подготовил почву для более интенсивных переговоров, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Седьмой раунд переговоров в Вене был успешным в том смысле, что он подготовил прочную базу для более интенсивных переговоров. Он подтвердил, что последующая работа будет вестись на основе результатов, достигнутых в прошлых раундах. Сейчас стороны переговоров значительно лучше понимают друг друга", - написал Ульянов в Twitter.Седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. Замглавы МИД Ирана Али Багери 3 декабря заявил, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений. Переговоры возобновились 9 декабря.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20211215/krakh-1763767679.html

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иран

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в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, иран, вена, мид ирана, михаил ульянов