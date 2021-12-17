https://ria.ru/20211217/stomatolog-1764193937.html
В Москве умер стоматолог, на которого напал недовольный клиент
В Москве умер стоматолог, на которого напал недовольный клиент - РИА Новости, 17.12.2021
В Москве умер стоматолог, на которого напал недовольный клиент
Стоматолог, на которого напал недовольный клиент в Москве, скончался в больнице, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:57
2021-12-17T11:57
2021-12-17T12:03
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Стоматолог, на которого напал недовольный клиент в Москве, скончался в больнице, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала журналистам о возбуждении дела о покушении на убийство после того, как недовольный пациент 1961 года рождения ранил сотрудника стоматологической клиники ножом в клинике на северо-востоке Москвы. Нападавший уже задержан. Источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что установлена его личность – это Мурад Оганесян."41-летний потерпевший скончался в больнице", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211028/napadenie-1756657938.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
11:57 17.12.2021 (обновлено: 12:03 17.12.2021)
В Москве умер стоматолог, на которого напал недовольный клиент
В Москве умер стоматолог, которого ударил ножом недовольный клиент