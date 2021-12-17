https://ria.ru/20211217/stomatolog-1764193937.html

В Москве умер стоматолог, на которого напал недовольный клиент

В Москве умер стоматолог, на которого напал недовольный клиент - РИА Новости, 17.12.2021

В Москве умер стоматолог, на которого напал недовольный клиент

Стоматолог, на которого напал недовольный клиент в Москве, скончался в больнице, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:57

2021-12-17T11:57

2021-12-17T12:03

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Стоматолог, на которого напал недовольный клиент в Москве, скончался в больнице, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала журналистам о возбуждении дела о покушении на убийство после того, как недовольный пациент 1961 года рождения ранил сотрудника стоматологической клиники ножом в клинике на северо-востоке Москвы. Нападавший уже задержан. Источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что установлена его личность – это Мурад Оганесян."41-летний потерпевший скончался в больнице", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211028/napadenie-1756657938.html

москва

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2021

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова