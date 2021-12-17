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В Белом доме заявили о готовности к диалогу с Россией
В Белом доме заявили о готовности к диалогу с Россией - РИА Новости, 17.12.2021
В Белом доме заявили о готовности к диалогу с Россией
США готовы к диалогу с Россией, к прогрессу в некоторых областях, разногласиям в других, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T21:51
2021-12-17T21:51
2021-12-17T21:51
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США готовы к диалогу с Россией, к прогрессу в некоторых областях, разногласиям в других, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы ясно дали понять, что мы готовы к диалогу с Россией", - сказал Салливан, выступая в Совете международных отношений.Он отметил, что у США был диалог с РФ о безопасности в Европе долгие годы, иногда он давал плоды. "Мы готовы к диалогу. Россия высказала свои обеспокоенности, мы предложим обсудить свои", - сказал он.Он подчеркнул, что Вашингтон готов к разным результатам работы. "У нас будет прогресс в некоторых областях, в других могут быть разногласия", - сказал Салливан.
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в мире, сша, вашингтон (город), россия, джейк салливан
В Белом доме заявили о готовности к диалогу с Россией
Помощник президента США Салливан заявил о готовности к диалогу с Россией