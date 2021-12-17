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США пообещали "серьезные последствия" для России из-за Украины

США пообещали "серьезные последствия" для России из-за Украины - РИА Новости, 17.12.2021

США пообещали "серьезные последствия" для России из-за Украины

США привержены дипломатии по Украине, но если дипломатия не сработает, готовы организовать "большие последствия с высокой ценой" для Москвы, заявил... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T19:07

2021-12-17T19:07

2021-12-17T19:07

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США привержены дипломатии по Украине, но если дипломатия не сработает, готовы организовать "большие последствия с высокой ценой" для Москвы, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США в пятницу."Мы по-прежнему поддерживаем дипломатию в качестве пути к деэскалации ситуации, но если дипломатия провалится <...>, если будет дальнейшая агрессия, будут серьезные последствия с высокой ценой", - сказал представитель госдепартамента.

https://ria.ru/20211215/vossoedinenie-1763933297.html

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