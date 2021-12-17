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Россия и США не будут учить неядерные страны применять ядерное оружие
Россия и США не будут учить неядерные страны применять ядерное оружие - РИА Новости, 17.12.2021
Россия и США не будут учить неядерные страны применять ядерное оружие
Россия и США обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие, говорится в проекте договора о гарантиях безопасности, опубликованном РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:55
2021-12-17T13:59
сша
владимир путин
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия и США обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие, говорится в проекте договора о гарантиях безопасности, опубликованном на сайте МИД РФ."Стороны не осуществляют подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием, к применению такого оружия", - следует из текста документа.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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сша, владимир путин, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
13:55 17.12.2021 (обновлено: 13:59 17.12.2021)
 
Россия и США не будут учить неядерные страны применять ядерное оружие

Россия предложила США не готовить неядерные страны к применению ядерного оружия

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ
Флаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия и США обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие, говорится в проекте договора о гарантиях безопасности, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Стороны не осуществляют подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием, к применению такого оружия", - следует из текста документа.
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 13:09Сказано в эфире
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.
Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
 
СШАВладимир ПутинНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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