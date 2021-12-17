https://ria.ru/20211217/sotrudnichestvo-1764276480.html
От ветра до атома. Как Россия и Китай сотрудничают в энергетике
От ветра до атома. Как Россия и Китай сотрудничают в энергетике - РИА Новости, 17.12.2021
От ветра до атома. Как Россия и Китай сотрудничают в энергетике
"Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:47
2021-12-17T16:47
2021-12-17T16:47
россия-китай: главное
энергетика
китай
владимир путин
си цзиньпин
хань чжэн
россия
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МОСКВА, 17 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". "Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно высоком уровне. Важной составляющей этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое за последние годы получило весьма значительное развитие", - такими словами президент России Владимир Путин приветствовал участников Российско-китайского энергетического бизнес-форума. В этом году он прошел в третий раз и собрал 48 китайских и 42 российских компаний нефтегазовой, электроэнергетической, угольной отрасли, атомной и возобновляемой энергетики, а также руководителей федеральных органов власти, производителей энергетического оборудования, представителей финансового сектора и сферы информационных технологий. Почему сотрудничество в энергетике несет пользу и России, и Китаю – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Энергия двусторонних отношенийС 2018 года мероприятие организуют по поручению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина при поддержке китайской нефтяной компании PetroChina и российской "Роснефти".За это время обеспечена стабильная работа трансграничных нефте- и газопровода, планомерно увеличиваются поставки угля и электроэнергии из России в Китай, указал российский лидер в приветственном письме. Кроме того, успешно реализуются масштабные совместные проекты в газохимической отрасли, а также по производству сжиженного природного газа в Арктике. На двух китайских атомных электростанциях начато строительство новых энергоблоков российского дизайна, отметил президент.В 2021 году участники подписали несколько десятков сделок. Еще одно немаловажное событие – презентация "Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества", разработанного "Роснефтью" при помощи Минэнерго.Возобновляемые интересыРоссия и Китай активно продвигают сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии для достижения своих климатических целей. С российской стороны интерес традиционно вызывает взаимодействие в атомной и газовой энергетике.Так, недавно из Санкт-Петербурга в провинцию Ляонин по морю прибыл улавливатель активной зоны реактора третьего блока АЭС "Сюдапу", который обеспечивает безопасность атомной электростанции. В мае 2021 года строительные работы начались на 3-м и 4-м энергоблоках "Сюдапу" и на 7-м и 8-м энергоблоках Тяньваньской атомной электростанции.Поставки газа по магистральному газопроводу "Сила Сибири" в Китай на конец ноября достигли 13,4 миллиарда кубометров. И вскоре Россия ожидает подписания китайскими партнерами кредитной документации по "Арктик СПГ-2".Не на последнем месте и уголь, его использование пока необходимо для обеспечения энергетической безопасности. В октябре некоторые китайские регионы столкнулись с нехваткой электроэнергии из-за перебоев с поставками угля. В связи с этим масштабы торговли электроэнергией между Китаем и Россией резко увеличатся с первоначально запланированных 700 миллионов киловатт-часов до 1,64 миллиарда киловатт-часов в четвертом квартале. Ожидается, что за весь год импорт электроэнергии из России увеличится примерно на треть и достигнет четырех млрд кВтч.В целом торговля энергоносителями между КНР и Россией за первые три квартала 2021 года достигла 34,9 миллиарда долларов, что составляет 34,3% от общего объема двусторонней торговли, свидетельствуют данные Национального управления энергетики Китая. По сравнению с прошлым годом, объем торговли увеличился более чем на 60%.Взгляд из КитаяПредставители китайской стороны делают упор на ветряную, солнечную и водородную электрогенерацию."Следует продвигать "зеленую" и низкоуглеродную трансформацию в энергетической сфере. Как ответственные державы, Китай и Россия поставили перед собой цели по достижению углеродной нейтральности не позднее 2060 года, рассчитывая на взаимную поддержку по углублению сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, водородной энергетики, "умной" энергии", — указал участник форума, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн."Энергетическое сотрудничество - это самая большая область сотрудничества между Китаем и Россией из-за огромной взаимодополняемости двух стран в энергетическом секторе", - указал директор Китайского центра исследований экономики энергетики при Университете Сямэня Линь Боцян. По его мнению, такие отношения идут на пользу энергетической безопасности КНР.
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энергетика, китай, владимир путин, си цзиньпин, хань чжэн, россия
МОСКВА, 17 дек – Проект "Россия-Китай: Главное".
"Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Важной составляющей этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое за последние годы получило весьма значительное развитие", - такими словами президент России Владимир Путин приветствовал участников Российско-китайского энергетического бизнес-форума. В этом году он прошел в третий раз и собрал 48 китайских и 42 российских компаний нефтегазовой, электроэнергетической, угольной отрасли, атомной и возобновляемой энергетики, а также руководителей федеральных органов власти, производителей энергетического оборудования, представителей финансового сектора и сферы информационных технологий. Почему сотрудничество в энергетике несет пользу и России, и Китаю – в материале проекта "Россия-Китай: главное".
Энергия двусторонних отношений
С 2018 года мероприятие организуют по поручению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина при поддержке китайской нефтяной компании PetroChina и российской "Роснефти".
За это время обеспечена стабильная работа трансграничных нефте- и газопровода, планомерно увеличиваются поставки угля и электроэнергии из России в Китай, указал российский лидер в приветственном письме. Кроме того, успешно реализуются масштабные совместные проекты в газохимической отрасли, а также по производству сжиженного природного газа в Арктике. На двух китайских атомных электростанциях начато строительство новых энергоблоков российского дизайна, отметил президент.
В 2021 году участники подписали несколько десятков сделок. Еще одно немаловажное событие – презентация "Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества", разработанного "Роснефтью" при помощи Минэнерго.
Возобновляемые интересы
Россия и Китай активно продвигают сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии для достижения своих климатических целей. С российской стороны интерес традиционно вызывает взаимодействие в атомной и газовой энергетике.
Так, недавно из Санкт-Петербурга в провинцию Ляонин по морю прибыл улавливатель активной зоны реактора третьего блока АЭС "Сюдапу", который обеспечивает безопасность атомной электростанции. В мае 2021 года строительные работы начались на 3-м и 4-м энергоблоках "Сюдапу" и на 7-м и 8-м энергоблоках Тяньваньской атомной электростанции.
Поставки газа по магистральному газопроводу "Сила Сибири
" в Китай на конец ноября достигли 13,4 миллиарда кубометров. И вскоре Россия ожидает подписания китайскими партнерами кредитной документации по "Арктик СПГ-2
".
Не на последнем месте и уголь, его использование пока необходимо для обеспечения энергетической безопасности. В октябре некоторые китайские регионы столкнулись с нехваткой электроэнергии из-за перебоев с поставками угля. В связи с этим масштабы торговли электроэнергией между Китаем и Россией резко увеличатся с первоначально запланированных 700 миллионов киловатт-часов до 1,64 миллиарда киловатт-часов в четвертом квартале. Ожидается, что за весь год импорт электроэнергии из России увеличится примерно на треть и достигнет четырех млрд кВтч.
В целом торговля энергоносителями между КНР и Россией за первые три квартала 2021 года достигла 34,9 миллиарда долларов, что составляет 34,3% от общего объема двусторонней торговли, свидетельствуют данные Национального управления энергетики Китая. По сравнению с прошлым годом, объем торговли увеличился более чем на 60%.
Взгляд из Китая
Представители китайской стороны делают упор на ветряную, солнечную и водородную электрогенерацию.
"Следует продвигать "зеленую" и низкоуглеродную трансформацию в энергетической сфере. Как ответственные державы, Китай и Россия поставили перед собой цели по достижению углеродной нейтральности не позднее 2060 года, рассчитывая на взаимную поддержку по углублению сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, водородной энергетики, "умной" энергии", — указал участник форума, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн.
"Энергетическое сотрудничество - это самая большая область сотрудничества между Китаем и Россией из-за огромной взаимодополняемости двух стран в энергетическом секторе", - указал директор Китайского центра исследований экономики энергетики при Университете Сямэня Линь Боцян. По его мнению, такие отношения идут на пользу энергетической безопасности КНР.
"Энергетическое сотрудничество между двумя сторонами является взаимодополняющим, поскольку Россия является крупным экспортером нефти и газа, а Китай - крупным импортером энергии", - подчеркнул руководитель отдела геологической разведки и исследований Исследовательского института экономики и развития Sinopec Ло Цзосянь. Он полагает, что в будущем природный газ будет в центре сотрудничества. "Поскольку потребность Китая в природном газе сохранится надолго, а Россия богата газом, сотрудничество в будущем будет только расширяться", - считает Ло Цзосянь.