https://ria.ru/20211217/sotrudnichestvo-1764276480.html

От ветра до атома. Как Россия и Китай сотрудничают в энергетике

От ветра до атома. Как Россия и Китай сотрудничают в энергетике - РИА Новости, 17.12.2021

От ветра до атома. Как Россия и Китай сотрудничают в энергетике

"Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:47

2021-12-17T16:47

2021-12-17T16:47

россия-китай: главное

энергетика

китай

владимир путин

си цзиньпин

хань чжэн

россия

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МОСКВА, 17 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". "Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно высоком уровне. Важной составляющей этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое за последние годы получило весьма значительное развитие", - такими словами президент России Владимир Путин приветствовал участников Российско-китайского энергетического бизнес-форума. В этом году он прошел в третий раз и собрал 48 китайских и 42 российских компаний нефтегазовой, электроэнергетической, угольной отрасли, атомной и возобновляемой энергетики, а также руководителей федеральных органов власти, производителей энергетического оборудования, представителей финансового сектора и сферы информационных технологий. Почему сотрудничество в энергетике несет пользу и России, и Китаю – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Энергия двусторонних отношенийС 2018 года мероприятие организуют по поручению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина при поддержке китайской нефтяной компании PetroChina и российской "Роснефти".За это время обеспечена стабильная работа трансграничных нефте- и газопровода, планомерно увеличиваются поставки угля и электроэнергии из России в Китай, указал российский лидер в приветственном письме. Кроме того, успешно реализуются масштабные совместные проекты в газохимической отрасли, а также по производству сжиженного природного газа в Арктике. На двух китайских атомных электростанциях начато строительство новых энергоблоков российского дизайна, отметил президент.В 2021 году участники подписали несколько десятков сделок. Еще одно немаловажное событие – презентация "Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества", разработанного "Роснефтью" при помощи Минэнерго.Возобновляемые интересыРоссия и Китай активно продвигают сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии для достижения своих климатических целей. С российской стороны интерес традиционно вызывает взаимодействие в атомной и газовой энергетике.Так, недавно из Санкт-Петербурга в провинцию Ляонин по морю прибыл улавливатель активной зоны реактора третьего блока АЭС "Сюдапу", который обеспечивает безопасность атомной электростанции. В мае 2021 года строительные работы начались на 3-м и 4-м энергоблоках "Сюдапу" и на 7-м и 8-м энергоблоках Тяньваньской атомной электростанции.Поставки газа по магистральному газопроводу "Сила Сибири" в Китай на конец ноября достигли 13,4 миллиарда кубометров. И вскоре Россия ожидает подписания китайскими партнерами кредитной документации по "Арктик СПГ-2".Не на последнем месте и уголь, его использование пока необходимо для обеспечения энергетической безопасности. В октябре некоторые китайские регионы столкнулись с нехваткой электроэнергии из-за перебоев с поставками угля. В связи с этим масштабы торговли электроэнергией между Китаем и Россией резко увеличатся с первоначально запланированных 700 миллионов киловатт-часов до 1,64 миллиарда киловатт-часов в четвертом квартале. Ожидается, что за весь год импорт электроэнергии из России увеличится примерно на треть и достигнет четырех млрд кВтч.В целом торговля энергоносителями между КНР и Россией за первые три квартала 2021 года достигла 34,9 миллиарда долларов, что составляет 34,3% от общего объема двусторонней торговли, свидетельствуют данные Национального управления энергетики Китая. По сравнению с прошлым годом, объем торговли увеличился более чем на 60%.Взгляд из КитаяПредставители китайской стороны делают упор на ветряную, солнечную и водородную электрогенерацию."Следует продвигать "зеленую" и низкоуглеродную трансформацию в энергетической сфере. Как ответственные державы, Китай и Россия поставили перед собой цели по достижению углеродной нейтральности не позднее 2060 года, рассчитывая на взаимную поддержку по углублению сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, водородной энергетики, "умной" энергии", — указал участник форума, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн."Энергетическое сотрудничество - это самая большая область сотрудничества между Китаем и Россией из-за огромной взаимодополняемости двух стран в энергетическом секторе", - указал директор Китайского центра исследований экономики энергетики при Университете Сямэня Линь Боцян. По его мнению, такие отношения идут на пользу энергетической безопасности КНР.

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энергетика, китай, владимир путин, си цзиньпин, хань чжэн, россия