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Сбежавший в Белоруссию польский солдат имел серьезные проблемы с законом

Сбежавший в Белоруссию польский солдат имел серьезные проблемы с законом - РИА Новости, 17.12.2021

Сбежавший в Белоруссию польский солдат имел серьезные проблемы с законом

Сбежавший в Белоруссию солдат имел серьезные проблемы с законом и собирался увольняться из армии, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:57

2021-12-17T14:57

2021-12-17T14:57

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министерство обороны польши

мариуш блащак

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Сбежавший в Белоруссию солдат имел серьезные проблемы с законом и собирался увольняться из армии, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.Министр отметил, что этот солдат "ни в коем случае не должен был быть отправлен на службу на границе (с Белоруссией)". Блащак проинформировал, что "потребовал выяснить, кто за это понесет ответственность".Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска. Отмечается, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь".По данным госпогранкомитета, мужчина заявил, что является военнослужащим 11 мазурского артиллерийского полка 16 поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Ее части были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши.Источник в польских силовых структурах сообщил РИА Новости, что сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий ушел без оружия.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.

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