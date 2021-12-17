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Появилось фото польского солдата, попросившего убежище у Белоруссии
Опубликовано фото польского солдата, попросившего убежище в Белоруссии - РИА Новости, 17.12.2021
Появилось фото польского солдата, попросившего убежище у Белоруссии
В Сети появилась первая фотография польского военнослужащего, который попросил политического убежища в Белоруссии. Его публикует Telegram-канал Sputnik Ближнее... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:49
2021-12-17T13:49
2021-12-17T13:51
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В Сети появилась первая фотография польского военнослужащего, который попросил политического убежища в Белоруссии. Его публикует Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.Фотография сделана входе его интервью государственному телевидению.Накануне Госпогранкомитет Белоруссии остановил в пограничной полосе польского солдата Чечко Эмиля, который попросил предоставить ему политическое убежище из-за несогласия с миграционной политикой Варшавы и негуманным обращением с беженцами.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими государствами вырос поток мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Западную Европу. В ноябре ситуация обострилась. Несколько тысяч нелегалов устремились к заграждениям и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь кордон, но их попытки жестко пресекали польские силовики. Евросоюз и Белоруссия обвинят в кризисе друг друга.
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в мире, белоруссия, польша
13:49 17.12.2021 (обновлено: 13:51 17.12.2021)
Опубликовано фото польского солдата, попросившего убежище в Белоруссии
Опубликовано фото польского солдата Чечко, попросившего политическое убежище у Белоруссии