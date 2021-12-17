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В Кремле прокомментировали дискуссию Путина и Сокурова
В Кремле прокомментировали дискуссию Путина и Сокурова - РИА Новости, 17.12.2021
В Кремле прокомментировали дискуссию Путина и Сокурова
Между главой государства Владимиром Путиным и кинорежиссером Александром Сокуровым на встрече с Советом по правам человека была интересная и содержательная... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:03
2021-12-17T13:55
общество
владимир путин
дмитрий песков
александр сокуров
северный кавказ
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Между главой государства Владимиром Путиным и кинорежиссером Александром Сокуровым на встрече с Советом по правам человека была интересная и содержательная дискуссия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщили, что Сокуров написал обращение на имя председателя СПЧ Валерия Фадеева, в котором принес извинения Путину. Кроме того, режиссер якобы сказал, что его предупреждают о возможных угрозах. Позже Сокуров подтвердил РИА Новости, что отправил письмо на имя Фадеева, но указал, что оно "не для публичного обсуждения".То, что у участников диалога могут быть разные точки зрения, — нормально, добавил он.Отдельно Песков отметил, что президент вмешается, если Сокурову понадобится защита, но, скорее всего, публикации об угрозах — это "эмоциональная, гипертрофированная реакция, не более того".Девятого декабря на встрече Путина с членами СПЧ между ним и Сокуровым развернулась дискуссия об устройстве России, после чего президент пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул "очень тонкие вещи" и он готов лично "с удовольствием подискутировать".Режиссер подтвердил РИА Новости свою готовность встретиться с главой государства, если тот сочтет это нужным, уточнив, что ему "показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах".В своем докладе Сокуров говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов. Позже руководитель Чечни Рамзан Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссера. Спикер парламента республики Магомед Даудов сообщил, что Заксобрание обратилось к генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, александр сокуров, северный кавказ, россия
13:03 17.12.2021 (обновлено: 13:55 17.12.2021)
 
В Кремле прокомментировали дискуссию Путина и Сокурова

Пресс-секретарь Песков назвал дискуссию Путина и Сокурова интересной, извиняться не за что

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРежиссер Александр Сокуров
Режиссер Александр Сокуров - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Между главой государства Владимиром Путиным и кинорежиссером Александром Сокуровым на встрече с Советом по правам человека была интересная и содержательная дискуссия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что Сокуров написал обращение на имя председателя СПЧ Валерия Фадеева, в котором принес извинения Путину. Кроме того, режиссер якобы сказал, что его предупреждают о возможных угрозах. Позже Сокуров подтвердил РИА Новости, что отправил письмо на имя Фадеева, но указал, что оно "не для публичного обсуждения".
"Мы считаем, что <...> не произошло ничего, что требовало бы каких-то извинений. И также мы убеждены, что тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова", — прокомментировал представитель Кремля.
То, что у участников диалога могут быть разные точки зрения, — нормально, добавил он.
Отдельно Песков отметил, что президент вмешается, если Сокурову понадобится защита, но, скорее всего, публикации об угрозах — это "эмоциональная, гипертрофированная реакция, не более того".
Режиссер Александр Сокуров - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
14 декабря, 15:32
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Девятого декабря на встрече Путина с членами СПЧ между ним и Сокуровым развернулась дискуссия об устройстве России, после чего президент пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул "очень тонкие вещи" и он готов лично "с удовольствием подискутировать".
Режиссер подтвердил РИА Новости свою готовность встретиться с главой государства, если тот сочтет это нужным, уточнив, что ему "показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах".
В своем докладе Сокуров говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов. Позже руководитель Чечни Рамзан Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссера. Спикер парламента республики Магомед Даудов сообщил, что Заксобрание обратилось к генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
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ОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр СокуровСеверный КавказРоссия
 
 
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