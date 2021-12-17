https://ria.ru/20211217/sokurov-1764213371.html

В Кремле прокомментировали дискуссию Путина и Сокурова

В Кремле прокомментировали дискуссию Путина и Сокурова - РИА Новости, 17.12.2021

В Кремле прокомментировали дискуссию Путина и Сокурова

Между главой государства Владимиром Путиным и кинорежиссером Александром Сокуровым на встрече с Советом по правам человека была интересная и содержательная... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:03

2021-12-17T13:03

2021-12-17T13:55

общество

владимир путин

дмитрий песков

александр сокуров

северный кавказ

россия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Между главой государства Владимиром Путиным и кинорежиссером Александром Сокуровым на встрече с Советом по правам человека была интересная и содержательная дискуссия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщили, что Сокуров написал обращение на имя председателя СПЧ Валерия Фадеева, в котором принес извинения Путину. Кроме того, режиссер якобы сказал, что его предупреждают о возможных угрозах. Позже Сокуров подтвердил РИА Новости, что отправил письмо на имя Фадеева, но указал, что оно "не для публичного обсуждения".То, что у участников диалога могут быть разные точки зрения, — нормально, добавил он.Отдельно Песков отметил, что президент вмешается, если Сокурову понадобится защита, но, скорее всего, публикации об угрозах — это "эмоциональная, гипертрофированная реакция, не более того".Девятого декабря на встрече Путина с членами СПЧ между ним и Сокуровым развернулась дискуссия об устройстве России, после чего президент пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул "очень тонкие вещи" и он готов лично "с удовольствием подискутировать".Режиссер подтвердил РИА Новости свою готовность встретиться с главой государства, если тот сочтет это нужным, уточнив, что ему "показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах".В своем докладе Сокуров говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов. Позже руководитель Чечни Рамзан Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссера. Спикер парламента республики Магомед Даудов сообщил, что Заксобрание обратилось к генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

https://ria.ru/20211214/sokurov-1763678096.html

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общество, владимир путин, дмитрий песков, александр сокуров, северный кавказ, россия