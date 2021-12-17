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Слуцкий прокомментировал проекты договоров России с США и НАТО
Слуцкий прокомментировал проекты договоров России с США и НАТО - РИА Новости, 17.12.2021
Слуцкий прокомментировал проекты договоров России с США и НАТО
Проекты договоров России с США и НАТО являются гарантией безопасности для всего мира, дающей шанс снять напряженность и вернуться к политике разрядки, заявил... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:38
2021-12-17T15:38
в мире
сша
владимир путин
нато
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проекты договоров России с США и НАТО являются гарантией безопасности для всего мира, дающей шанс снять напряженность и вернуться к политике разрядки, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности опубликовал в пятницу МИД РФ на своем официальном портале.Парламентарий отметил, что предусмотренные положениями документа меры - "не ультиматум", речь идет о вопросах "цивилизационной важности"."Это четкие контуры мирной архитектуры, это понятные правила для сохранения стабильности и недопущения новой гонки вооружений. Российский проект - шанс снять повышенную напряженность и вернуться к политике разрядки", - констатировал депутат.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, сша, владимир путин, нато, леонид слуцкий (политик), россия
15:38 17.12.2021
 
Слуцкий прокомментировал проекты договоров России с США и НАТО

Депутат Слуцкий: проекты договоров России с НАТО и США важны для безопасности всего мира

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проекты договоров России с США и НАТО являются гарантией безопасности для всего мира, дающей шанс снять напряженность и вернуться к политике разрядки, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности опубликовал в пятницу МИД РФ на своем официальном портале.
"Проект договоров с США и НАТО - это в прямом смысле гарантия безопасности. Но не только безопасности России, но и всего мира", - говорится в распространенном комментарии Слуцкого.
Парламентарий отметил, что предусмотренные положениями документа меры - "не ультиматум", речь идет о вопросах "цивилизационной важности".
На полях саммита НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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Рябков назвал отношения между Россией и НАТО взрывоопасными
"Это четкие контуры мирной архитектуры, это понятные правила для сохранения стабильности и недопущения новой гонки вооружений. Российский проект - шанс снять повышенную напряженность и вернуться к политике разрядки", - констатировал депутат.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
В среду на встрече Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.
Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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