Слуцкий прокомментировал проекты договоров России с США и НАТО
Депутат Слуцкий: проекты договоров России с НАТО и США важны для безопасности всего мира
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проекты договоров России с США и НАТО являются гарантией безопасности для всего мира, дающей шанс снять напряженность и вернуться к политике разрядки, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности опубликовал в пятницу МИД РФ на своем официальном портале.
"Проект договоров с США и НАТО - это в прямом смысле гарантия безопасности. Но не только безопасности России, но и всего мира", - говорится в распространенном комментарии Слуцкого.
Парламентарий отметил, что предусмотренные положениями документа меры - "не ультиматум", речь идет о вопросах "цивилизационной важности".
"Это четкие контуры мирной архитектуры, это понятные правила для сохранения стабильности и недопущения новой гонки вооружений. Российский проект - шанс снять повышенную напряженность и вернуться к политике разрядки", - констатировал депутат.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
В среду на встрече Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.