https://ria.ru/20211217/slutskiy-1764259762.html

Слуцкий прокомментировал проекты договоров России с США и НАТО

Слуцкий прокомментировал проекты договоров России с США и НАТО - РИА Новости, 17.12.2021

Слуцкий прокомментировал проекты договоров России с США и НАТО

Проекты договоров России с США и НАТО являются гарантией безопасности для всего мира, дающей шанс снять напряженность и вернуться к политике разрядки, заявил... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:38

2021-12-17T15:38

2021-12-17T15:38

в мире

сша

владимир путин

нато

леонид слуцкий (политик)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149522/54/1495225438_0:38:3052:1754_1920x0_80_0_0_68ca91107e96935448860007fab6fa6d.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проекты договоров России с США и НАТО являются гарантией безопасности для всего мира, дающей шанс снять напряженность и вернуться к политике разрядки, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности опубликовал в пятницу МИД РФ на своем официальном портале.Парламентарий отметил, что предусмотренные положениями документа меры - "не ультиматум", речь идет о вопросах "цивилизационной важности"."Это четкие контуры мирной архитектуры, это понятные правила для сохранения стабильности и недопущения новой гонки вооружений. Российский проект - шанс снять повышенную напряженность и вернуться к политике разрядки", - констатировал депутат.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211217/otnosheniya-1764249055.html

https://ria.ru/20211217/interesy-1764250003.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, владимир путин, нато, леонид слуцкий (политик), россия