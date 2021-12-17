В Алтайском крае жестоко убили учителя
Бывшего ученика обвинили в жестоком убийстве преподавателя в Алтайском крае
БАРНАУЛ, 17 дек - РИА Новости. Бывшего ученика обвиняют в жестоком убийстве педагога в Алтайском крае, мужчину искали полгода, сейчас его взяли под стражу, сообщают в СУСК РФ по региону.
"Летом этого года в своем доме в городе Новоалтайске было обнаружено тело 65-летнего педагога с признаками насильственной смерти. Длительное время преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым в связи с тем, что преступник не оставил никаких следов", - говорится в сообщении.
Следователи СУСК совместно с полицейскими проводили мероприятия, направленные на установление личности убийцы, которые спустя чуть более полугода принесли свои результаты.
"Грамотные совместные действия следователей и оперативников позволили установить причастного к совершению жестокого убийства. Им оказался 22-летний безработный житель города Новоалтайска – бывший ученик потерпевшего педагога", - уточняют в СУСК.
По данным следствия, в июне мужчина проник в дом к потерпевшей с целью ограбления. Не найдя ничего ценного, кроме двух телефонов, он собирался покинуть жилище, однако в дверях встретил хозяйку.
"Поняв, что женщина его узнала, он нанес ей не менее 10 смертельных ударов ножом, после чего скрылся. В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
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