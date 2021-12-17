https://ria.ru/20211217/sk-1764191652.html

В Алтайском крае жестоко убили учителя

В Алтайском крае жестоко убили учителя - РИА Новости, 17.12.2021

В Алтайском крае жестоко убили учителя

Бывшего ученика обвиняют в жестоком убийстве педагога в Алтайском крае, мужчину искали полгода, сейчас его взяли под стражу, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:46

2021-12-17T11:46

2021-12-17T11:46

происшествия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БАРНАУЛ, 17 дек - РИА Новости. Бывшего ученика обвиняют в жестоком убийстве педагога в Алтайском крае, мужчину искали полгода, сейчас его взяли под стражу, сообщают в СУСК РФ по региону.Следователи СУСК совместно с полицейскими проводили мероприятия, направленные на установление личности убийцы, которые спустя чуть более полугода принесли свои результаты.По данным следствия, в июне мужчина проник в дом к потерпевшей с целью ограбления. Не найдя ничего ценного, кроме двух телефонов, он собирался покинуть жилище, однако в дверях встретил хозяйку."Поняв, что женщина его узнала, он нанес ей не менее 10 смертельных ударов ножом, после чего скрылся. В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

https://ria.ru/20211216/kurer-1764040994.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/ubiystvo-1762239009.html

алтайский край

россия

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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), россия