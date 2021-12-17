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Самарская область заключила соглашение в сфере ГЧП по строительству школ
Самарская область заключила соглашение в сфере ГЧП по строительству школ - РИА Новости, 17.12.2021
Самарская область заключила соглашение в сфере ГЧП по строительству школ
Самарская область заключила первое в стране соглашение в сфере государственно-частного партнерства по строительству школ в рамках госпрограммы "Развитие... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:55
2021-12-17T20:32
общество
школа
самарская область
волжский район
строительство
россия
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САМАРА, 17 дек - РИА Новости. Самарская область заключила первое в стране соглашение в сфере государственно-частного партнерства по строительству школ в рамках госпрограммы "Развитие образования", сообщает пресс-служба правительства региона."Одна из первых в России школ, которая будет построена благодаря государственной программе "Развитие образования" на принципах государственно-частного партнерства, уже в следующем году появится в селе Лопатино Волжского района Самарской области. Первое концессионное соглашение в стране заключено в пятницу, 17 декабря, между правительством региона и компанией "ПроШкола" в присутствии губернатора Дмитрия Азарова", - говорится в сообщении.Уточняется, что подписи в документе поставили председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор, член совета директоров ООО "ПроШкола" Алиса Денисова."Это первое соглашение в сфере образования, но у нас большие совместные планы по сотрудничеству. Поскольку в рамках исполнения национальных целей и проектов, определенных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы планируем и в дальнейшем проводить большую работу по обеспечению доступного общего образования на территории региона. С точки зрения достижения этих целей мы сформировали перечень из 12 объектов, которые должны быть построены в ближайшие годы. Это позволит дополнительно создать 12,5 тысячи мест в школах. Очень надеемся, что первое подписанное соглашение станет знаковым и мы совместно с организацией "ПроШкола" сможем реализовать все наши намерения", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор отметил, что за последние годы Самарская область стала признанным лидером в сфере ГЧП. Кроме того, по данным пресс-службы, в этом году в Самаре открылись две новые школы, 47 оснащены цифровым и медиаоборудованием, открыты 64 "Точки роста". Всего за последние три года в Самарской области введено в эксплуатацию девять школ почти на 8 тысяч мест."Проектирование и строительство новой школы начнется уже в следующем году. Вместе с руководством региона мы готовимся к подписанию еще трех концессионных соглашений в рамках второй волны и обсуждаем проекты строительства школ третьей волны", – приводит слова Денисовой пресс-служба.По данным региональных властей, новая школа в Волжском районе будет рассчитана на 1,5 тысячи мест. Соглашение об участии Самарской области в проекте по строительству школ на основе ГЧП было заключено Азаровым и главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.Государственная программа "Развитие образования" стартовала в этом году по инициативе Министерства просвещения России. Планируется, что к 2025 году в России будет создано свыше 647 тысяч новых ученических мест, оснащенных всем необходимым для современного качественного образовательного процесса.
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общество, школа, самарская область, волжский район, строительство, россия
19:55 17.12.2021 (обновлено: 20:32 17.12.2021)
 
Самарская область заключила соглашение в сфере ГЧП по строительству школ

Самарская область заключила первое в стране соглашение в сфере ГЧП по строительству школ

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиПодписание соглашения в сфере государственно-частного партнерства по строительству школ в рамках госпрограммы "Развитие образования" в Самарской области
Подписание соглашения в сфере государственно-частного партнерства по строительству школ в рамках госпрограммы Развитие образования в Самарской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
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САМАРА, 17 дек - РИА Новости. Самарская область заключила первое в стране соглашение в сфере государственно-частного партнерства по строительству школ в рамках госпрограммы "Развитие образования", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Одна из первых в России школ, которая будет построена благодаря государственной программе "Развитие образования" на принципах государственно-частного партнерства, уже в следующем году появится в селе Лопатино Волжского района Самарской области. Первое концессионное соглашение в стране заключено в пятницу, 17 декабря, между правительством региона и компанией "ПроШкола" в присутствии губернатора Дмитрия Азарова", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что подписи в документе поставили председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор, член совета директоров ООО "ПроШкола" Алиса Денисова.
"Это первое соглашение в сфере образования, но у нас большие совместные планы по сотрудничеству. Поскольку в рамках исполнения национальных целей и проектов, определенных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы планируем и в дальнейшем проводить большую работу по обеспечению доступного общего образования на территории региона. С точки зрения достижения этих целей мы сформировали перечень из 12 объектов, которые должны быть построены в ближайшие годы. Это позволит дополнительно создать 12,5 тысячи мест в школах. Очень надеемся, что первое подписанное соглашение станет знаковым и мы совместно с организацией "ПроШкола" сможем реализовать все наши намерения", - цитирует Азарова пресс-служба.
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Губернатор отметил, что за последние годы Самарская область стала признанным лидером в сфере ГЧП. Кроме того, по данным пресс-службы, в этом году в Самаре открылись две новые школы, 47 оснащены цифровым и медиаоборудованием, открыты 64 "Точки роста". Всего за последние три года в Самарской области введено в эксплуатацию девять школ почти на 8 тысяч мест.
"Проектирование и строительство новой школы начнется уже в следующем году. Вместе с руководством региона мы готовимся к подписанию еще трех концессионных соглашений в рамках второй волны и обсуждаем проекты строительства школ третьей волны", – приводит слова Денисовой пресс-служба.
По данным региональных властей, новая школа в Волжском районе будет рассчитана на 1,5 тысячи мест. Соглашение об участии Самарской области в проекте по строительству школ на основе ГЧП было заключено Азаровым и главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.
Государственная программа "Развитие образования" стартовала в этом году по инициативе Министерства просвещения России. Планируется, что к 2025 году в России будет создано свыше 647 тысяч новых ученических мест, оснащенных всем необходимым для современного качественного образовательного процесса.
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ОбществоШколаСамарская областьВолжский районСтроительствоРоссия
 
 
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