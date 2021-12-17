https://ria.ru/20211217/shkoly-1764319124.html

Самарская область заключила соглашение в сфере ГЧП по строительству школ

Самарская область заключила соглашение в сфере ГЧП по строительству школ - РИА Новости, 17.12.2021

Самарская область заключила соглашение в сфере ГЧП по строительству школ

Самарская область заключила первое в стране соглашение в сфере государственно-частного партнерства по строительству школ в рамках госпрограммы "Развитие... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T19:55

2021-12-17T19:55

2021-12-17T20:32

общество

школа

самарская область

волжский район

строительство

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764318163_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_99dda13708af8682bef9e767c4dcd688.jpg

САМАРА, 17 дек - РИА Новости. Самарская область заключила первое в стране соглашение в сфере государственно-частного партнерства по строительству школ в рамках госпрограммы "Развитие образования", сообщает пресс-служба правительства региона."Одна из первых в России школ, которая будет построена благодаря государственной программе "Развитие образования" на принципах государственно-частного партнерства, уже в следующем году появится в селе Лопатино Волжского района Самарской области. Первое концессионное соглашение в стране заключено в пятницу, 17 декабря, между правительством региона и компанией "ПроШкола" в присутствии губернатора Дмитрия Азарова", - говорится в сообщении.Уточняется, что подписи в документе поставили председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор, член совета директоров ООО "ПроШкола" Алиса Денисова."Это первое соглашение в сфере образования, но у нас большие совместные планы по сотрудничеству. Поскольку в рамках исполнения национальных целей и проектов, определенных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы планируем и в дальнейшем проводить большую работу по обеспечению доступного общего образования на территории региона. С точки зрения достижения этих целей мы сформировали перечень из 12 объектов, которые должны быть построены в ближайшие годы. Это позволит дополнительно создать 12,5 тысячи мест в школах. Очень надеемся, что первое подписанное соглашение станет знаковым и мы совместно с организацией "ПроШкола" сможем реализовать все наши намерения", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор отметил, что за последние годы Самарская область стала признанным лидером в сфере ГЧП. Кроме того, по данным пресс-службы, в этом году в Самаре открылись две новые школы, 47 оснащены цифровым и медиаоборудованием, открыты 64 "Точки роста". Всего за последние три года в Самарской области введено в эксплуатацию девять школ почти на 8 тысяч мест."Проектирование и строительство новой школы начнется уже в следующем году. Вместе с руководством региона мы готовимся к подписанию еще трех концессионных соглашений в рамках второй волны и обсуждаем проекты строительства школ третьей волны", – приводит слова Денисовой пресс-служба.По данным региональных властей, новая школа в Волжском районе будет рассчитана на 1,5 тысячи мест. Соглашение об участии Самарской области в проекте по строительству школ на основе ГЧП было заключено Азаровым и главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.Государственная программа "Развитие образования" стартовала в этом году по инициативе Министерства просвещения России. Планируется, что к 2025 году в России будет создано свыше 647 тысяч новых ученических мест, оснащенных всем необходимым для современного качественного образовательного процесса.

https://ria.ru/20211217/zasedanie-1764285868.html

https://ria.ru/20211216/apk-1764010631.html

https://ria.ru/20211216/nagrady-1764125715.html

самарская область

волжский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, школа, самарская область, волжский район, строительство, россия