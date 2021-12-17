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Родственники погибших на "Листвяжной" будут лечиться по спецпрограмме
Родственники погибших на "Листвяжной" будут лечиться по спецпрограмме - РИА Новости, 17.12.2021
Родственники погибших на "Листвяжной" будут лечиться по спецпрограмме
Родственники погибших на шахте "Листвяжная" будут обследоваться и лечиться по специально разработанной программе медицинского сопровождения, сообщает... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T08:45
2021-12-17T08:45
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
здоровье - общество
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 17 дек – РИА Новости. Родственники погибших на шахте "Листвяжная" будут обследоваться и лечиться по специально разработанной программе медицинского сопровождения, сообщает пресс-служба администрации правительства региона."По распоряжению Сергея Цивилева для родственников погибших на шахте "Листвяжная" разработана специальная программа медицинского сопровождения. Родителям, супругам и детям погибших на "Листвяжной" выдадут именные пластиковые карты, по которым они смогут обратиться в Кузбасскую областную больницу им. С.В. Беляева за медицинской помощью: от консультации специалиста до комплексного лечения, включая операции", – говорится в сообщении.Со ссылкой на главного врача больницы Михаила Ликстанова уточняется, что по данной карте родственники погибших смогут вне очереди обращаться в поликлинику или стационар, а в случае экстренной необходимости — в любое время суток, во все отделения клиники."Если в нашей больнице нет необходимой услуги, предоставим сопровождение в любое другое медучреждение региона", —приводятся в сообщении слова Ликстанова.Отмечается, что ведение данных пациентов от поступления до выписки будет находиться на личном контроле руководства клиники (профильных заместителей главного врача). Все медицинские процедуры будут бесплатными.Подчеркивается, что карта бессрочная, в случае утраты ее восстановят. Уточняется, что на данном этапе программа действует только в Областной клинической больнице им. С.В. Беляева.Также пострадавшим на шахте "Листвяжная" будет предоставлена возможность оздоровления в санаторий "Инской", расположенном в Беловском округе. Горноспасатели и шахтеры по назначению врача получат курс физиолечения, массаж, ингаляции. С ними будут работать психологи и специалист-профпатолог. В санатории в течение года смогут проходить курс и родственники погибших на "Листвяжной". Санаторно-курортное лечение им будет предоставлено бесплатно.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
https://ria.ru/20211215/arest-1763944560.html
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кемеровская область
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кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
08:45 17.12.2021
 
Родственники погибших на "Листвяжной" будут лечиться по спецпрограмме

Родственники погибших на шахте "Листвяжная" будут лечиться по спецпрограмме сопровождения

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 17 дек – РИА Новости. Родственники погибших на шахте "Листвяжная" будут обследоваться и лечиться по специально разработанной программе медицинского сопровождения, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
"По распоряжению Сергея Цивилева для родственников погибших на шахте "Листвяжная" разработана специальная программа медицинского сопровождения. Родителям, супругам и детям погибших на "Листвяжной" выдадут именные пластиковые карты, по которым они смогут обратиться в Кузбасскую областную больницу им. С.В. Беляева за медицинской помощью: от консультации специалиста до комплексного лечения, включая операции", – говорится в сообщении.
Со ссылкой на главного врача больницы Михаила Ликстанова уточняется, что по данной карте родственники погибших смогут вне очереди обращаться в поликлинику или стационар, а в случае экстренной необходимости — в любое время суток, во все отделения клиники.
"Если в нашей больнице нет необходимой услуги, предоставим сопровождение в любое другое медучреждение региона", —приводятся в сообщении слова Ликстанова.
Отмечается, что ведение данных пациентов от поступления до выписки будет находиться на личном контроле руководства клиники (профильных заместителей главного врача). Все медицинские процедуры будут бесплатными.
Подчеркивается, что карта бессрочная, в случае утраты ее восстановят. Уточняется, что на данном этапе программа действует только в Областной клинической больнице им. С.В. Беляева.
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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Также пострадавшим на шахте "Листвяжная" будет предоставлена возможность оздоровления в санаторий "Инской", расположенном в Беловском округе. Горноспасатели и шахтеры по назначению врача получат курс физиолечения, массаж, ингаляции. С ними будут работать психологи и специалист-профпатолог. В санатории в течение года смогут проходить курс и родственники погибших на "Листвяжной". Санаторно-курортное лечение им будет предоставлено бесплатно.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
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Кемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Здоровье - ОбществоАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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