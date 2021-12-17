https://ria.ru/20211217/shakhta-1764158561.html

Родственники погибших на "Листвяжной" будут лечиться по спецпрограмме

Родственники погибших на "Листвяжной" будут лечиться по спецпрограмме - РИА Новости, 17.12.2021

Родственники погибших на "Листвяжной" будут лечиться по спецпрограмме

Родственники погибших на шахте "Листвяжная" будут обследоваться и лечиться по специально разработанной программе медицинского сопровождения, сообщает... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T08:45

2021-12-17T08:45

2021-12-17T08:45

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

здоровье - общество

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 17 дек – РИА Новости. Родственники погибших на шахте "Листвяжная" будут обследоваться и лечиться по специально разработанной программе медицинского сопровождения, сообщает пресс-служба администрации правительства региона."По распоряжению Сергея Цивилева для родственников погибших на шахте "Листвяжная" разработана специальная программа медицинского сопровождения. Родителям, супругам и детям погибших на "Листвяжной" выдадут именные пластиковые карты, по которым они смогут обратиться в Кузбасскую областную больницу им. С.В. Беляева за медицинской помощью: от консультации специалиста до комплексного лечения, включая операции", – говорится в сообщении.Со ссылкой на главного врача больницы Михаила Ликстанова уточняется, что по данной карте родственники погибших смогут вне очереди обращаться в поликлинику или стационар, а в случае экстренной необходимости — в любое время суток, во все отделения клиники."Если в нашей больнице нет необходимой услуги, предоставим сопровождение в любое другое медучреждение региона", —приводятся в сообщении слова Ликстанова.Отмечается, что ведение данных пациентов от поступления до выписки будет находиться на личном контроле руководства клиники (профильных заместителей главного врача). Все медицинские процедуры будут бесплатными.Подчеркивается, что карта бессрочная, в случае утраты ее восстановят. Уточняется, что на данном этапе программа действует только в Областной клинической больнице им. С.В. Беляева.Также пострадавшим на шахте "Листвяжная" будет предоставлена возможность оздоровления в санаторий "Инской", расположенном в Беловском округе. Горноспасатели и шахтеры по назначению врача получат курс физиолечения, массаж, ингаляции. С ними будут работать психологи и специалист-профпатолог. В санатории в течение года смогут проходить курс и родственники погибших на "Листвяжной". Санаторно-курортное лечение им будет предоставлено бесплатно.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20211215/arest-1763944560.html

https://ria.ru/20211215/arest-1763936033.html

кемеровская область

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кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе