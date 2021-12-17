https://ria.ru/20211217/series-1764096147.html
Опубликован мировой рейтинг самых ожидаемых сериалов 2022 года
Опубликован мировой рейтинг самых ожидаемых сериалов 2022 года - РИА Новости, 17.12.2021
Опубликован мировой рейтинг самых ожидаемых сериалов 2022 года
Портал о кинематографе IMDb представил рейтинг самых ожидаемых сериалов будущего года, проанализировав просмотры страниц проектов пользователями сайта. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T00:40
2021-12-17T00:40
2021-12-17T00:40
культура
новости культуры
кино и сериалы
marvel comics
hbo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755824611_276:0:3917:2048_1920x0_80_0_0_342de8fc456e75606bc9088ed0f7cd1d.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Портал о кинематографе IMDb представил рейтинг самых ожидаемых сериалов будущего года, проанализировав просмотры страниц проектов пользователями сайта. Список возглавил "Дом Дракона". Предстоящее фэнтезийное-шоу HBO станет приквелом предыдущего хита телесети — драмы "Игра престолов" (показ завешился в 2019 году). Действие в "Доме дракона" развернется вокруг Дома Таргариенов за 200 лет до событий в "Игре престолов". Точная дата выхода сериала пока не объявлена. В тройку лидеров также вошли "Властелин колец", который готовит Amazon, и мини-сериал "Пэм и Томми" стримингового сервиса Hulu. В рейтинг также попали "Песочный человек", "The Last of Us" ("Одни из нас"), "Оби-Ван Кеноби", "Женщина-Халк", "Мисс Марвел", "Миротворец" и "Лунный рыцарь". Большинство из представленных проектов основаны на комиксах Marvel.
https://ria.ru/20211215/serial-1763618782.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755824611_731:0:3462:2048_1920x0_80_0_0_83c718b53cc042fa4cb3f6724c13ee5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, marvel comics, hbo
Опубликован мировой рейтинг самых ожидаемых сериалов 2022 года
Названы самые ожидаемые сериалы 2022 года
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Портал о кинематографе IMDb представил
рейтинг самых ожидаемых сериалов будущего года, проанализировав просмотры страниц проектов пользователями сайта.
Список возглавил "Дом Дракона". Предстоящее фэнтезийное-шоу HBO станет приквелом предыдущего хита телесети — драмы "Игра престолов" (показ завешился в 2019 году).
Действие в "Доме дракона" развернется вокруг Дома Таргариенов за 200 лет до событий в "Игре престолов". Точная дата выхода сериала пока не объявлена.
В тройку лидеров также вошли "Властелин колец", который готовит Amazon, и мини-сериал "Пэм и Томми" стримингового сервиса Hulu.
В рейтинг также попали "Песочный человек", "The Last of Us" ("Одни из нас"), "Оби-Ван Кеноби", "Женщина-Халк", "Мисс Марвел", "Миротворец" и "Лунный рыцарь". Большинство из представленных проектов основаны на комиксах Marvel.