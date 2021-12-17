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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211217/series-1764096147.html
Опубликован мировой рейтинг самых ожидаемых сериалов 2022 года
Опубликован мировой рейтинг самых ожидаемых сериалов 2022 года - РИА Новости, 17.12.2021
Опубликован мировой рейтинг самых ожидаемых сериалов 2022 года
Портал о кинематографе IMDb представил рейтинг самых ожидаемых сериалов будущего года, проанализировав просмотры страниц проектов пользователями сайта. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T00:40
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культура
новости культуры
кино и сериалы
marvel comics
hbo
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Портал о кинематографе IMDb представил рейтинг самых ожидаемых сериалов будущего года, проанализировав просмотры страниц проектов пользователями сайта. Список возглавил "Дом Дракона". Предстоящее фэнтезийное-шоу HBO станет приквелом предыдущего хита телесети — драмы "Игра престолов" (показ завешился в 2019 году). Действие в "Доме дракона" развернется вокруг Дома Таргариенов за 200 лет до событий в "Игре престолов". Точная дата выхода сериала пока не объявлена. В тройку лидеров также вошли "Властелин колец", который готовит Amazon, и мини-сериал "Пэм и Томми" стримингового сервиса Hulu. В рейтинг также попали "Песочный человек", "The Last of Us" ("Одни из нас"), "Оби-Ван Кеноби", "Женщина-Халк", "Мисс Марвел", "Миротворец" и "Лунный рыцарь". Большинство из представленных проектов основаны на комиксах Marvel.
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новости культуры, кино и сериалы, marvel comics, hbo
00:40 17.12.2021
 
Опубликован мировой рейтинг самых ожидаемых сериалов 2022 года

Названы самые ожидаемые сериалы 2022 года

© HBO Max/YoutubeКадр из сериала "Дом Дракона"
Кадр из сериала Дом Дракона
© HBO Max/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Портал о кинематографе IMDb представил рейтинг самых ожидаемых сериалов будущего года, проанализировав просмотры страниц проектов пользователями сайта.
Список возглавил "Дом Дракона". Предстоящее фэнтезийное-шоу HBO станет приквелом предыдущего хита телесети — драмы "Игра престолов" (показ завешился в 2019 году).
Действие в "Доме дракона" развернется вокруг Дома Таргариенов за 200 лет до событий в "Игре престолов". Точная дата выхода сериала пока не объявлена.
В тройку лидеров также вошли "Властелин колец", который готовит Amazon, и мини-сериал "Пэм и Томми" стримингового сервиса Hulu.
В рейтинг также попали "Песочный человек", "The Last of Us" ("Одни из нас"), "Оби-Ван Кеноби", "Женщина-Халк", "Мисс Марвел", "Миротворец" и "Лунный рыцарь". Большинство из представленных проектов основаны на комиксах Marvel.
Кадр из сериала Контейнер
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