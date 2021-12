https://ria.ru/20211217/series-1764096147.html

Опубликован мировой рейтинг самых ожидаемых сериалов 2022 года

Опубликован мировой рейтинг самых ожидаемых сериалов 2022 года - РИА Новости, 17.12.2021

Опубликован мировой рейтинг самых ожидаемых сериалов 2022 года

Портал о кинематографе IMDb представил рейтинг самых ожидаемых сериалов будущего года, проанализировав просмотры страниц проектов пользователями сайта. РИА Новости, 17.12.2021

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Портал о кинематографе IMDb представил рейтинг самых ожидаемых сериалов будущего года, проанализировав просмотры страниц проектов пользователями сайта. Список возглавил "Дом Дракона". Предстоящее фэнтезийное-шоу HBO станет приквелом предыдущего хита телесети — драмы "Игра престолов" (показ завешился в 2019 году). Действие в "Доме дракона" развернется вокруг Дома Таргариенов за 200 лет до событий в "Игре престолов". Точная дата выхода сериала пока не объявлена. В тройку лидеров также вошли "Властелин колец", который готовит Amazon, и мини-сериал "Пэм и Томми" стримингового сервиса Hulu. В рейтинг также попали "Песочный человек", "The Last of Us" ("Одни из нас"), "Оби-Ван Кеноби", "Женщина-Халк", "Мисс Марвел", "Миротворец" и "Лунный рыцарь". Большинство из представленных проектов основаны на комиксах Marvel.

