https://ria.ru/20211217/sdelki-1764254967.html

ВТБ: доля совместных ипотечных сделок банков и застройщиков достигает 40%

ВТБ: доля совместных ипотечных сделок банков и застройщиков достигает 40% - РИА Новости, 17.12.2021

ВТБ: доля совместных ипотечных сделок банков и застройщиков достигает 40%

Доля сделок на рынке ипотечного кредитования, в которых банки и застройщики совместно предоставляют клиентам субсидии на кредиты, растет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:18

2021-12-17T15:18

2021-12-17T15:18

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центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Доля сделок на рынке ипотечного кредитования, в которых банки и застройщики совместно предоставляют клиентам субсидии на кредиты, растет, сообщает пресс-служба банка ВТБ.ВТБ предлагает застройщикам совместные программы, в рамках которых клиенту предоставляется субсидированная ставка. Партнер выбирает размер и срок действия дисконта, доступного для покупателей его квартир. Скидки применяются как в рамках базовых программ, так и по госпрограммам. Для застройщиков подобные условия становятся возможностью активнее реализовать свою недвижимость, а для клиентов - снизить финансовую нагрузку в течение определённого срока выплаты кредита, особенно на первом этапе, когда семейные траты возрастают.ВТБ прогнозирует, что итоги 2021 года будут рекордными для всего российского рынка жилищного кредитования. Свои жилищные условия смогут улучшить 1,8 миллиона семей.В следующем году на рынок будут оказывать влияние, в первую очередь, ужесточение денежно-кредитной политики, рост ключевой ставки ЦБ РФ и, как следствие, удорожание стоимости ипотеки. Среди других факторов – планируемое окончание господдержки в середине 2022 года, условия по которой сегодня значительно выгоднее, чем по базовым программам. Поэтому ВТБ предлагает продлить ее для социальных категорий населения и жителей моногородов, которым важно обеспечить доступность жилищных кредитов на фоне общего роста ставок.Стимулировать рынок ипотечного кредитования в 2022 году будет сегмент индивидуального жилищного строительства, на который сейчас сместился фокус внимания государства.

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экономика, втб, центральный банк рф (цб рф), ипотека, россия