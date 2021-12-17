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ВТБ: доля совместных ипотечных сделок банков и застройщиков достигает 40%
ВТБ: доля совместных ипотечных сделок банков и застройщиков достигает 40% - РИА Новости, 17.12.2021
ВТБ: доля совместных ипотечных сделок банков и застройщиков достигает 40%
Доля сделок на рынке ипотечного кредитования, в которых банки и застройщики совместно предоставляют клиентам субсидии на кредиты, растет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:18
2021-12-17T15:18
экономика
втб
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
россия
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Доля сделок на рынке ипотечного кредитования, в которых банки и застройщики совместно предоставляют клиентам субсидии на кредиты, растет, сообщает пресс-служба банка ВТБ.ВТБ предлагает застройщикам совместные программы, в рамках которых клиенту предоставляется субсидированная ставка. Партнер выбирает размер и срок действия дисконта, доступного для покупателей его квартир. Скидки применяются как в рамках базовых программ, так и по госпрограммам. Для застройщиков подобные условия становятся возможностью активнее реализовать свою недвижимость, а для клиентов - снизить финансовую нагрузку в течение определённого срока выплаты кредита, особенно на первом этапе, когда семейные траты возрастают.ВТБ прогнозирует, что итоги 2021 года будут рекордными для всего российского рынка жилищного кредитования. Свои жилищные условия смогут улучшить 1,8 миллиона семей.В следующем году на рынок будут оказывать влияние, в первую очередь, ужесточение денежно-кредитной политики, рост ключевой ставки ЦБ РФ и, как следствие, удорожание стоимости ипотеки. Среди других факторов – планируемое окончание господдержки в середине 2022 года, условия по которой сегодня значительно выгоднее, чем по базовым программам. Поэтому ВТБ предлагает продлить ее для социальных категорий населения и жителей моногородов, которым важно обеспечить доступность жилищных кредитов на фоне общего роста ставок.Стимулировать рынок ипотечного кредитования в 2022 году будет сегмент индивидуального жилищного строительства, на который сейчас сместился фокус внимания государства.
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экономика, втб, центральный банк рф (цб рф), ипотека, россия
15:18 17.12.2021
 

ВТБ: доля совместных ипотечных сделок банков и застройщиков достигает 40%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБанк ВТБ
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Доля сделок на рынке ипотечного кредитования, в которых банки и застройщики совместно предоставляют клиентам субсидии на кредиты, растет, сообщает пресс-служба банка ВТБ.
"На фоне роста ключевой ставки и стоимости ипотеки на рынке банки и застройщики активно реализуют продажи объектов недвижимости, совместно предоставляя клиентам субсидии на кредиты. В ВТБ доля таких сделок в ноябре достигла 40%, тренд может продолжиться и в дальнейшем", - говорится в сообщении.
ВТБ предлагает застройщикам совместные программы, в рамках которых клиенту предоставляется субсидированная ставка. Партнер выбирает размер и срок действия дисконта, доступного для покупателей его квартир. Скидки применяются как в рамках базовых программ, так и по госпрограммам. Для застройщиков подобные условия становятся возможностью активнее реализовать свою недвижимость, а для клиентов - снизить финансовую нагрузку в течение определённого срока выплаты кредита, особенно на первом этапе, когда семейные траты возрастают.
"Субсидирование ставки от застройщика – отличный инструмент, который с ростом ставок на рынке начинает играть решающую роль в ипотечных продажах. В октябре через партнерский канал у нас прошло 35% всех выдач, в ноябре уже 40%. С учетом того, что ключевая ставка в этом году выросла до 8,5%, а ставки по ипотеке следом могут стать двузначными, совместные программы с застройщиками наряду с "семейной ипотекой" сейчас имеют самые выгодные условия, особенно это заметно для жителей мегаполисов. Сейчас почти все крупнейшие застройщики развивают программы субсидирования, и ВТБ – один из их ведущих партнеров, готовый удовлетворить спрос клиентов в полном объеме", – прокомментировала начальник управления партнерских ипотечных программ, вице-президент ВТБ Ирина Качурина.
ВТБ прогнозирует, что итоги 2021 года будут рекордными для всего российского рынка жилищного кредитования. Свои жилищные условия смогут улучшить 1,8 миллиона семей.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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В следующем году на рынок будут оказывать влияние, в первую очередь, ужесточение денежно-кредитной политики, рост ключевой ставки ЦБ РФ и, как следствие, удорожание стоимости ипотеки. Среди других факторов – планируемое окончание господдержки в середине 2022 года, условия по которой сегодня значительно выгоднее, чем по базовым программам. Поэтому ВТБ предлагает продлить ее для социальных категорий населения и жителей моногородов, которым важно обеспечить доступность жилищных кредитов на фоне общего роста ставок.
Стимулировать рынок ипотечного кредитования в 2022 году будет сегмент индивидуального жилищного строительства, на который сейчас сместился фокус внимания государства.
 
ЭкономикаВТБЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ИпотекаРоссия
 
 
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