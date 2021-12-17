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СОМБ: санкции против "Вагнера" не помешают работе инструкторов в ЦАР

СОМБ: санкции против "Вагнера" не помешают работе инструкторов в ЦАР - РИА Новости, 17.12.2021

СОМБ: санкции против "Вагнера" не помешают работе инструкторов в ЦАР

Новые санкции Евросоюза не повлияют на работу российских военных инструкторов в ЦАР, заявил в пятницу в ходе пресс-конференции, прошедшей в медиацентре МИА... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:31

2021-12-17T16:31

2021-12-17T16:31

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза не повлияют на работу российских военных инструкторов в ЦАР, заявил в пятницу в ходе пресс-конференции, прошедшей в медиацентре МИА "Россия сегодня", гендиректор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.СОМБ занимается подготовкой военных правительственной армии Центральноафриканской республики и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета.Глава СОМБ напомнил, что в настоящее время в ЦАР находятся 1135 специалистов этой организации – в будущем их число может вырасти. Иванов подчеркнул, что инструктора будут пребывать там столько, сколько будет необходимо правительству республики. Сроки их миссии определены контрактом, который регулярно обновляется.Ранее Евросоюз ввел санкции против так называемой "Группа Вагнера", а также трех российских компаний. Кроме того, под ограничениями в рамках другого европейского санкционного режима – по Сирии - оказались и три российские компании за разведку и добычу природных ресурсов в Сирии - это ООО "Велада", ООО "Меркурий" и ООО "Евро Полис".

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в мире, цар, евросоюз, чвк "вагнер", россия