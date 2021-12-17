https://ria.ru/20211217/sanktsii-1764249627.html

В Госдуме назвали продление санкции против России следствием "глухоты" ЕС

В Госдуме назвали продление санкции против России следствием "глухоты" ЕС - РИА Новости, 17.12.2021

В Госдуме назвали продление санкции против России следствием "глухоты" ЕС

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал продление Евросоюзом экономических санкций против России следствием политической глухоты. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:53

2021-12-17T14:53

2021-12-17T14:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал продление Евросоюзом экономических санкций против России следствием политической глухоты.Глава Евросовета Шарль Мишель в ночь на пятницу заявил, что лидеры ЕС в ходе саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление экономических санкций против России. Кроме того, депутаты Европарламента в четверг большинством голосов приняли резолюцию по ситуации на границах Украины, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению новых санкций против РФ. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционная политика ЕС незаконна и не приводит к поставленным целям, Москва ответит на них зеркально, но в целом Россия к рестрикциям адаптировалась."Евросоюз продолжает дискредитационную политику, пропитанную русофобством, в отношении России. Складывается абсурдная ситуация. Эти санкции - следствие сознательной политической глухоты властей европейских стран. Россия неоднократно говорила, что не имеет отношение к происходящему на Украине и не является стороной конфликта на Донбассе, но в ЕС продолжают упорно игнорировать все наши доводы", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, власти ЕС, обвиняя Россию в бедах Украины, стремятся снять с себя ответственность и расписываются в своем бессилии навести порядок на Украине, над которой вместе с США взяли шефство в 2014 году, поддержав госпереворот."Считаю, что нам надо с срочном порядке ввести ответные санкции, чтобы было неповадно общаться с Россией языком шантажа и давления", - сказал депутат.Экономические санкции Евросоюза, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов. В частности, для некоторых российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, ЕС урезал доступ российской стороны к технологиям и сервисам для добычи и разведки нефти.Изначально санкции ввели в конце июля 2014-го на один год. В марте 2015-го срок действия увязали с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента ограничения продлевают каждые полгода, предварительно оценивая выполнение Минских соглашений. Очередное продление ожидается в конце января 2022 года.Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно указывала, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20211215/sanktsii-1763801699.html

https://ria.ru/20211209/sanktsii-1762872624.html

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в мире, госдума рф, шарль мишель, евросовет, европарламент, россия