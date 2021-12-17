13:08 17.12.2021 (обновлено: 14:18 17.12.2021)
Россия адаптировалась к санкциям, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков назвал санкционную политику Евросоюза незаконной
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Санкционная политика ЕС незаконна и не приводит к поставленным целям, Москва ответит на них зеркально, но в целом Россия к рестрикциям адаптировалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Евросовета Шарль Мишель в ночь на пятницу заявил, что лидеры ЕС в ходе саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление экономических санкций против России. Кроме того, депутаты Европарламента в четверг также большинством голосов приняли резолюцию по ситуации на границах Украины, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению новых санкций против РФ.
"Не мы вводили изначальные санкции, и не нам поднимать этот вопрос. Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер, они зеркально будут также продлеваться с нашей стороны", - сказал Песков на просьбу прокомментировать, как Россия относится к риторике ЕС и видит ли перспективы отмены санкций.
"Мы по-прежнему считаем, что это незаконно с точки зрения международного права, а главное, что нигде санкции не еще не приводили к тому, чтобы инициаторы этих санкций достигали поставленных целей", - добавил Песков.
Он также отметил, что Россия "прекрасно адаптировалась к существующим экономическим условиям, более того, научилась извлекать из этого выгоды - в плане развития собственного производства, импортозамещения и так далее".