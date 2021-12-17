https://ria.ru/20211217/sanktsii-1764215471.html

Россия адаптировалась к санкциям, заявили в Кремле

Россия адаптировалась к санкциям, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.12.2021

Россия адаптировалась к санкциям, заявили в Кремле

Санкционная политика ЕС незаконна и не приводит к поставленным целям, Москва ответит на них зеркально, но в целом Россия к рестрикциям адаптировалась, заявил... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:08

2021-12-17T13:08

2021-12-17T14:18

экономика

дмитрий песков

россия

евросоюз

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Санкционная политика ЕС незаконна и не приводит к поставленным целям, Москва ответит на них зеркально, но в целом Россия к рестрикциям адаптировалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава Евросовета Шарль Мишель в ночь на пятницу заявил, что лидеры ЕС в ходе саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление экономических санкций против России. Кроме того, депутаты Европарламента в четверг также большинством голосов приняли резолюцию по ситуации на границах Украины, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению новых санкций против РФ."Не мы вводили изначальные санкции, и не нам поднимать этот вопрос. Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер, они зеркально будут также продлеваться с нашей стороны", - сказал Песков на просьбу прокомментировать, как Россия относится к риторике ЕС и видит ли перспективы отмены санкций.Он также отметил, что Россия "прекрасно адаптировалась к существующим экономическим условиям, более того, научилась извлекать из этого выгоды - в плане развития собственного производства, импортозамещения и так далее".

https://radiosputnik.ria.ru/20211217/sanktsii-1764176841.html

россия

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экономика, дмитрий песков, россия, евросоюз