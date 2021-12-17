https://ria.ru/20211217/sanktsii-1764152975.html

Евросоюз согласовал продление экономических санкций против России

Евросоюз согласовал продление экономических санкций против России - РИА Новости, 17.12.2021

Евросоюз согласовал продление экономических санкций против России

Евросоюз собирается пролонгировать ограничения против России, сообщил глава ЕК Шарль Мишель. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T03:26

2021-12-17T03:26

2021-12-17T10:32

евросовет

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украина

евросоюз

шарль мишель

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БРЮССЕЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Евросоюз собирается пролонгировать ограничения против России, сообщил глава ЕК Шарль Мишель.По словам Мишеля, европейские лидеры также призвали Москву "приступить к выполнению Минских соглашений".Экономические санкции Евросоюза, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов. В частности, для некоторых российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, ЕС урезал доступ российской стороны к технологиям и сервисам для добычи и разведки нефти.Изначально санкции ввели в конце июля 2014-го на один год. В марте 2015-го срок действия увязали с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента ограничения продлевают каждые полгода, предварительно оценивая выполнение Минских соглашений.Очередное продление ожидается в конце января 2022 года.Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно указывала, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764143679.html

https://ria.ru/20211214/otvet-1763717904.html

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евросовет, россия, в мире, украина, евросоюз, шарль мишель