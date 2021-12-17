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Евросоюз согласовал продление экономических санкций против России
Евросоюз согласовал продление экономических санкций против России - РИА Новости, 17.12.2021
Евросоюз согласовал продление экономических санкций против России
Евросоюз собирается пролонгировать ограничения против России, сообщил глава ЕК Шарль Мишель. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T03:26
2021-12-17T10:32
евросовет
россия
в мире
украина
евросоюз
шарль мишель
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БРЮССЕЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Евросоюз собирается пролонгировать ограничения против России, сообщил глава ЕК Шарль Мишель.По словам Мишеля, европейские лидеры также призвали Москву "приступить к выполнению Минских соглашений".Экономические санкции Евросоюза, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов. В частности, для некоторых российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, ЕС урезал доступ российской стороны к технологиям и сервисам для добычи и разведки нефти.Изначально санкции ввели в конце июля 2014-го на один год. В марте 2015-го срок действия увязали с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента ограничения продлевают каждые полгода, предварительно оценивая выполнение Минских соглашений.Очередное продление ожидается в конце января 2022 года.Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно указывала, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764143679.html
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евросовет, россия, в мире, украина, евросоюз, шарль мишель
03:26 17.12.2021 (обновлено: 10:32 17.12.2021)
 
Евросоюз согласовал продление экономических санкций против России

Лидеры стран — членов ЕС единогласно выступили за продление санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Евросоюз собирается пролонгировать ограничения против России, сообщил глава ЕК Шарль Мишель.

"Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России", — написал он в Twitter после саммита в Брюсселе.

По словам Мишеля, европейские лидеры также призвали Москву "приступить к выполнению Минских соглашений".
Экономические санкции Евросоюза, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов. В частности, для некоторых российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, ЕС урезал доступ российской стороны к технологиям и сервисам для добычи и разведки нефти.
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Изначально санкции ввели в конце июля 2014-го на один год. В марте 2015-го срок действия увязали с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента ограничения продлевают каждые полгода, предварительно оценивая выполнение Минских соглашений.
Очередное продление ожидается в конце января 2022 года.
Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно указывала, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
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