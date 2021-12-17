https://ria.ru/20211217/saakashvili-1764300957.html
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Саакашвили
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Саакашвили - РИА Новости, 17.12.2021
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Саакашвили
Там, где появляется бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сначала становится плохо, затем смешно, потом совсем плохо, зачем Грузия наступает на те же... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:16
2021-12-17T18:16
2021-12-17T18:28
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
южная осетия
абхазия
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Там, где появляется бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сначала становится плохо, затем смешно, потом совсем плохо, зачем Грузия наступает на те же грабли - непонятно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У Грузии очень сложные дела с Саакашвили. Это загадочный совершенно элемент, потому что там, где появляется Саакашвили, сначала становится плохо, потом смешно, потом совсем плохо, но почему Грузия наступает несколько раз на эти грабли, мы не можем понять", - сказал он в эфире телеканала RTVI."Власти Грузии в свое время стали отворачиваться от нашей страны, от России, а потом Саакашвили пошел на безумства, и он развязал войну", - добавил Песков.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752781697.html
https://ria.ru/20210807/bzhaniya-1744875692.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии, южная осетия, абхазия, россия
18:16 17.12.2021 (обновлено: 18:28 17.12.2021)
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Саакашвили
Пресс-секретарь Путина Песков: где Саакашвили, там плохо, потом смешно, затем очень плохо