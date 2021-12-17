https://ria.ru/20211217/ryabkov-1764238194.html
Отношения России и США подошли к опасной черте, заявил Рябков
Отношения России и США подошли к опасной черте, заявил Рябков - РИА Новости, 17.12.2021
Отношения России и США подошли к опасной черте, заявил Рябков
Отношения России и США подошли к опасной черте, тем и вызвано предложение о гарантиях по безопасности, сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:19
2021-12-17T14:19
2021-12-17T14:22
сша
сергей рябков
россия
владимир путин
нато
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Отношения России и США подошли к опасной черте, тем и вызвано предложение о гарантиях по безопасности, сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков."В условиях, когда наши отношения подошли по вине Вашингтона к опасной критической черте, необходимо срочнейшим образом предпринять конкретные шаги по снижению градуса конфронтации", - сказал Рябков на брифинге, посвященном инициативам России по гарантиям безопасности.Российское внешнеполитическое ведомство в пятницу опубликовало проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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сша, сергей рябков, россия, владимир путин, нато
14:19 17.12.2021 (обновлено: 14:22 17.12.2021)
Отношения России и США подошли к опасной черте, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: отношения России и США подошли к опасной черте