https://ria.ru/20211217/rudenya-1764279700.html

Руденя: трехлетний бюджет Тверской области – бюджет развития

Руденя: трехлетний бюджет Тверской области – бюджет развития - РИА Новости, 17.12.2021

Руденя: трехлетний бюджет Тверской области – бюджет развития

Бюджет Тверской области на 2022 год и на плановый период до 2024 года направлен на развитие, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:55

2021-12-17T16:55

2021-12-17T17:03

тверская область

конаковский район

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 17 дек - РИА Новости. Бюджет Тверской области на 2022 год и на плановый период до 2024 года направлен на развитие, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Мы взяли на себя серьезные обязательства по здравоохранению, объектам образования. Большие планы по приведению в нормативное состояние дорожной сети. Включили дополнительные предложения в Адресную инвестиционную программу. В медицине заложены объекты с горизонтом планирования на пять и более лет", – сказал журналистам глава региона, комментируя принятие в первом чтении проекта регионального бюджета на 2022 – 2024 годы.Руденя отметил, что бюджет создает новые условия для развития тверской городской агломерации."До 2026 года должна быть завершена газификация как базовое условие инвестиционной привлекательности муниципалитетов. И, конечно, социальный блок – это ежемесячные выплаты детям войны, поддержка многодетных семей, улучшение жилищных условий", - отметил губернатор.Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год запланирован в размере 87 миллиардов рублей, на 2023 год – 87,5 миллиарда рублей, на 2024 год – 94,4 миллиарда рублей.Расходы областного бюджета на 2022 год планируются в 88,3 миллиарда рублей, на 2023 год – 94,59 миллиарда рублей, на 2024 год – 100,3 миллиарда рублей.Удельный вес расходов на социальную сферу в общей сумме расходов составит порядка 70процентов. В частности, на социальную поддержку населения, прежде всего, семей с детьми, в 2022 году заложено на 400 миллионов рублей больше, чем в текущем году.Будут сохранены все действующие меры на региональном уровне, а по некоторым направлениям – существенно дополнены.Всего в течение предстоящих трёх лет на реализацию национальных проектов в регионе планируется направить порядка 64 миллиардов рублей.В бюджете 2022 года предусмотрены средства на строительство детской областной клинической больницы, больниц и поликлиник в Бежецке, Бологом, Кимрах, Торжке, Твери, современного дома-интерната для пожилых и инвалидов в Бежецке, Западного моста, железнодорожной ветки в Конаковском районе на территории особой экономической зоны "Завидово".

https://ria.ru/20211215/mnogodetnye-1763906555.html

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конаковский район

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конаковский район, игорь руденя