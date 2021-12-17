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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211217/rudenya-1764279700.html
Руденя: трехлетний бюджет Тверской области – бюджет развития
Руденя: трехлетний бюджет Тверской области – бюджет развития - РИА Новости, 17.12.2021
Руденя: трехлетний бюджет Тверской области – бюджет развития
Бюджет Тверской области на 2022 год и на плановый период до 2024 года направлен на развитие, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:55
2021-12-17T17:03
тверская область
конаковский район
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 17 дек - РИА Новости. Бюджет Тверской области на 2022 год и на плановый период до 2024 года направлен на развитие, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Мы взяли на себя серьезные обязательства по здравоохранению, объектам образования. Большие планы по приведению в нормативное состояние дорожной сети. Включили дополнительные предложения в Адресную инвестиционную программу. В медицине заложены объекты с горизонтом планирования на пять и более лет", – сказал журналистам глава региона, комментируя принятие в первом чтении проекта регионального бюджета на 2022 – 2024 годы.Руденя отметил, что бюджет создает новые условия для развития тверской городской агломерации."До 2026 года должна быть завершена газификация как базовое условие инвестиционной привлекательности муниципалитетов. И, конечно, социальный блок – это ежемесячные выплаты детям войны, поддержка многодетных семей, улучшение жилищных условий", - отметил губернатор.Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год запланирован в размере 87 миллиардов рублей, на 2023 год – 87,5 миллиарда рублей, на 2024 год – 94,4 миллиарда рублей.Расходы областного бюджета на 2022 год планируются в 88,3 миллиарда рублей, на 2023 год – 94,59 миллиарда рублей, на 2024 год – 100,3 миллиарда рублей.Удельный вес расходов на социальную сферу в общей сумме расходов составит порядка 70процентов. В частности, на социальную поддержку населения, прежде всего, семей с детьми, в 2022 году заложено на 400 миллионов рублей больше, чем в текущем году.Будут сохранены все действующие меры на региональном уровне, а по некоторым направлениям – существенно дополнены.Всего в течение предстоящих трёх лет на реализацию национальных проектов в регионе планируется направить порядка 64 миллиардов рублей.В бюджете 2022 года предусмотрены средства на строительство детской областной клинической больницы, больниц и поликлиник в Бежецке, Бологом, Кимрах, Торжке, Твери, современного дома-интерната для пожилых и инвалидов в Бежецке, Западного моста, железнодорожной ветки в Конаковском районе на территории особой экономической зоны "Завидово".
https://ria.ru/20211215/mnogodetnye-1763906555.html
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конаковский район, игорь руденя
16:55 17.12.2021 (обновлено: 17:03 17.12.2021)
 

Руденя: трехлетний бюджет Тверской области – бюджет развития

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время подхода к прессе по итогам обсуждения проекта регионального бюджета на 2022 – 2024 годы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время подхода к прессе по итогам обсуждения проекта регионального бюджета на 2022 – 2024 годы - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 17 дек - РИА Новости. Бюджет Тверской области на 2022 год и на плановый период до 2024 года направлен на развитие, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Мы взяли на себя серьезные обязательства по здравоохранению, объектам образования. Большие планы по приведению в нормативное состояние дорожной сети. Включили дополнительные предложения в Адресную инвестиционную программу. В медицине заложены объекты с горизонтом планирования на пять и более лет", – сказал журналистам глава региона, комментируя принятие в первом чтении проекта регионального бюджета на 2022 – 2024 годы.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 17:47Тверская область
В Тверской области с 2016 года число многодетных семей увеличилось на 40%
Руденя отметил, что бюджет создает новые условия для развития тверской городской агломерации.
"До 2026 года должна быть завершена газификация как базовое условие инвестиционной привлекательности муниципалитетов. И, конечно, социальный блок – это ежемесячные выплаты детям войны, поддержка многодетных семей, улучшение жилищных условий", - отметил губернатор.
Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год запланирован в размере 87 миллиардов рублей, на 2023 год – 87,5 миллиарда рублей, на 2024 год – 94,4 миллиарда рублей.
Расходы областного бюджета на 2022 год планируются в 88,3 миллиарда рублей, на 2023 год – 94,59 миллиарда рублей, на 2024 год – 100,3 миллиарда рублей.
Удельный вес расходов на социальную сферу в общей сумме расходов составит порядка 70процентов. В частности, на социальную поддержку населения, прежде всего, семей с детьми, в 2022 году заложено на 400 миллионов рублей больше, чем в текущем году.
Будут сохранены все действующие меры на региональном уровне, а по некоторым направлениям – существенно дополнены.
Всего в течение предстоящих трёх лет на реализацию национальных проектов в регионе планируется направить порядка 64 миллиардов рублей.
Тверская область продолжит развитие новой транспортной модели - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 16:59Тверская область
Тверская область продолжит развитие новой транспортной модели
В бюджете 2022 года предусмотрены средства на строительство детской областной клинической больницы, больниц и поликлиник в Бежецке, Бологом, Кимрах, Торжке, Твери, современного дома-интерната для пожилых и инвалидов в Бежецке, Западного моста, железнодорожной ветки в Конаковском районе на территории особой экономической зоны "Завидово".
 
Тверская областьКонаковский районИгорь Руденя
 
 
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