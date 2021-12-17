https://ria.ru/20211217/rudenya-1764279700.html
Руденя: трехлетний бюджет Тверской области – бюджет развития
Руденя: трехлетний бюджет Тверской области – бюджет развития - РИА Новости, 17.12.2021
Руденя: трехлетний бюджет Тверской области – бюджет развития
Бюджет Тверской области на 2022 год и на плановый период до 2024 года направлен на развитие, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:55
2021-12-17T16:55
2021-12-17T17:03
тверская область
конаковский район
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 17 дек - РИА Новости. Бюджет Тверской области на 2022 год и на плановый период до 2024 года направлен на развитие, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Мы взяли на себя серьезные обязательства по здравоохранению, объектам образования. Большие планы по приведению в нормативное состояние дорожной сети. Включили дополнительные предложения в Адресную инвестиционную программу. В медицине заложены объекты с горизонтом планирования на пять и более лет", – сказал журналистам глава региона, комментируя принятие в первом чтении проекта регионального бюджета на 2022 – 2024 годы.Руденя отметил, что бюджет создает новые условия для развития тверской городской агломерации."До 2026 года должна быть завершена газификация как базовое условие инвестиционной привлекательности муниципалитетов. И, конечно, социальный блок – это ежемесячные выплаты детям войны, поддержка многодетных семей, улучшение жилищных условий", - отметил губернатор.Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год запланирован в размере 87 миллиардов рублей, на 2023 год – 87,5 миллиарда рублей, на 2024 год – 94,4 миллиарда рублей.Расходы областного бюджета на 2022 год планируются в 88,3 миллиарда рублей, на 2023 год – 94,59 миллиарда рублей, на 2024 год – 100,3 миллиарда рублей.Удельный вес расходов на социальную сферу в общей сумме расходов составит порядка 70процентов. В частности, на социальную поддержку населения, прежде всего, семей с детьми, в 2022 году заложено на 400 миллионов рублей больше, чем в текущем году.Будут сохранены все действующие меры на региональном уровне, а по некоторым направлениям – существенно дополнены.Всего в течение предстоящих трёх лет на реализацию национальных проектов в регионе планируется направить порядка 64 миллиардов рублей.В бюджете 2022 года предусмотрены средства на строительство детской областной клинической больницы, больниц и поликлиник в Бежецке, Бологом, Кимрах, Торжке, Твери, современного дома-интерната для пожилых и инвалидов в Бежецке, Западного моста, железнодорожной ветки в Конаковском районе на территории особой экономической зоны "Завидово".
https://ria.ru/20211215/mnogodetnye-1763906555.html
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конаковский район, игорь руденя
ТВЕРЬ, 17 дек - РИА Новости
. Бюджет Тверской области
на 2022 год и на плановый период до 2024 года направлен на развитие, сообщил губернатор региона Игорь Руденя
.
"Мы взяли на себя серьезные обязательства по здравоохранению, объектам образования. Большие планы по приведению в нормативное состояние дорожной сети. Включили дополнительные предложения в Адресную инвестиционную программу. В медицине заложены объекты с горизонтом планирования на пять и более лет", – сказал журналистам глава региона, комментируя принятие в первом чтении проекта регионального бюджета на 2022 – 2024 годы.
Руденя отметил, что бюджет создает новые условия для развития тверской городской агломерации.
"До 2026 года должна быть завершена газификация как базовое условие инвестиционной привлекательности муниципалитетов. И, конечно, социальный блок – это ежемесячные выплаты детям войны, поддержка многодетных семей, улучшение жилищных условий", - отметил губернатор.
Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год запланирован в размере 87 миллиардов рублей, на 2023 год – 87,5 миллиарда рублей, на 2024 год – 94,4 миллиарда рублей.
Расходы областного бюджета на 2022 год планируются в 88,3 миллиарда рублей, на 2023 год – 94,59 миллиарда рублей, на 2024 год – 100,3 миллиарда рублей.
Удельный вес расходов на социальную сферу в общей сумме расходов составит порядка 70процентов. В частности, на социальную поддержку населения, прежде всего, семей с детьми, в 2022 году заложено на 400 миллионов рублей больше, чем в текущем году.
Будут сохранены все действующие меры на региональном уровне, а по некоторым направлениям – существенно дополнены.
Всего в течение предстоящих трёх лет на реализацию национальных проектов в регионе планируется направить порядка 64 миллиардов рублей.
В бюджете 2022 года предусмотрены средства на строительство детской областной клинической больницы, больниц и поликлиник в Бежецке, Бологом
, Кимрах
, Торжке
, Твери
, современного дома-интерната для пожилых и инвалидов в Бежецке, Западного моста, железнодорожной ветки в Конаковском районе
на территории особой экономической зоны "Завидово".