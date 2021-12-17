17:20 17.12.2021 (обновлено: 20:58 17.12.2021)
Россия создаст "контругрозу" НАТО при отказе в переговорах, заявил эксперт
Эксперт Коротченко: Россия создаст контругрозу НАТО, если ей откажут в переговорах
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия сделала решительный дипломатический ход, обозначив конкретные требования к США и НАТО по обеспечению взаимной безопасности, а в случае отказа ей придется создавать "контругрозу", считает известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Россия предложила облечь требуемые гарантии безопасности в конкретные документы, и важно отметить, что это открытая и четкая позиция. Москва обозначила целый ряд военных и военно-технических ограничений, который Альянс должен взять на себя, чтобы Россия не прибегла к военным средствам парирования угроз", - сказал Коротченко РИА Новости в четверг. По мнению эксперта, если США не примут предложенные Москвой договоренности, то России придется создать "контругрозу" для самих стран НАТО, чтобы обеспечить свою национальную безопасность.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.
Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.