https://ria.ru/20211217/rossiya-1764286126.html

Россия создаст "контругрозу" НАТО при отказе в переговорах, заявил эксперт

Россия создаст "контругрозу" НАТО при отказе в переговорах, заявил эксперт - РИА Новости, 17.12.2021

Россия создаст "контругрозу" НАТО при отказе в переговорах, заявил эксперт

Россия сделала решительный дипломатический ход, обозначив конкретные требования к США и НАТО по обеспечению взаимной безопасности, а в случае отказа ей придется РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:20

2021-12-17T17:20

2021-12-17T20:58

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия сделала решительный дипломатический ход, обозначив конкретные требования к США и НАТО по обеспечению взаимной безопасности, а в случае отказа ей придется создавать "контругрозу", считает известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко."Россия предложила облечь требуемые гарантии безопасности в конкретные документы, и важно отметить, что это открытая и четкая позиция. Москва обозначила целый ряд военных и военно-технических ограничений, который Альянс должен взять на себя, чтобы Россия не прибегла к военным средствам парирования угроз", - сказал Коротченко РИА Новости в четверг. По мнению эксперта, если США не примут предложенные Москвой договоренности, то России придется создать "контругрозу" для самих стран НАТО, чтобы обеспечить свою национальную безопасность.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211217/nato-1764152115.html

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в мире, сша, владимир путин, нато, игорь коротченко, россия