https://ria.ru/20211217/rossiya-1764259375.html

Причину помешать России всегда найдут, заявил Путин

Причину помешать России всегда найдут, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2021

Причину помешать России всегда найдут, заявил Путин

Причину помешать России всегда найдут, в том числе и с помощью санкций и использования экологической повестки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:36

2021-12-17T15:36

2021-12-17T16:28

россия

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Причину помешать России всегда найдут, в том числе и с помощью санкций и использования экологической повестки, заявил президент России Владимир Путин."Вот все эти устремления, связанные с попыткой оседлать экологическую тематику для достижения конкурентных своих преимуществ, конечно, должна встречать с нашей стороны определенную реакцию, и мы, конечно, будем это делать. То же самое касается и различных ограничений политического характера, так называемых санкций. Ну да, первоначально что-то могло возникнуть как политический инструмент, но сегодня мы видим, что это просто инструмент конкурентной борьбы часто", - сказал Путин на съезде РСПП.В качестве примера он привел пример с "крылом для МС-21". У РФ был контракт с американскими компаниями, "никакого отношения не имеет к оборонной промышленности", но США "взяли и ввели санкции". "А потому что "Боинг" там такой же продукт готовил на мировые рынки… и затормозили… Мы сделали это сами, но на полтора года вправо сместился срок промышленного производства и выход на рынок с этим продуктом", - отметил глава российского государства."В принципе они добились своего с помощью санкций. Это абсолютно очевидно, инструмент недобросовестной конкуренции. И по другим вопросам будут делать то же самое, кстати, имейте в виду. Причину всегда найдут. Просто это говорит о том, что мы с вами должны своевременно реагировать на вызовы сегодняшнего дня и, реагируя, принимать наиболее эффективные и правильные решения", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20211129/sotrudnichestvo-1761198459.html

https://ria.ru/20211206/s-400-1762366598.html

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россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей