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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211217/reyting-1764173647.html
Югра заняла второе место в Национальном рейтинге прозрачности закупок
Югра заняла второе место в Национальном рейтинге прозрачности закупок - РИА Новости, 17.12.2021
Югра заняла второе место в Национальном рейтинге прозрачности закупок
Ханты-Мансийский автономный округ занял второе место среди российских регионов в "Национальном рейтинге прозрачности закупок 2021", сообщает правительство... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:34
2021-12-17T10:34
ханты-мансийский автономный округ
общество
тамбовская область
москва
ханты-мансийский автономный округ
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ занял второе место среди российских регионов в "Национальном рейтинге прозрачности закупок 2021", сообщает правительство региона.В классе региональных государственных закупщиков Югра набрала 6319 баллов и получила сертификат о гарантированной прозрачности. На первом месте рейтинга оказалась Москва, а замкнула тройку Тамбовская область."Хочу выразить слова благодарности за наше многолетнее сотрудничество, за присужденную награду и пожелать всем нам новых открытий, новых возможностей проявить себя и заслужить новые награды", - приводятся в сообщении слова директора регионального департамента государственного заказа Сергея Славянского, принявшего от округа участие в награждении.Как подчеркнули в окружном департаменте государственного заказа, Ханты-Мансийский автономный округ – единственный среди субъектов УрФО, который на протяжении последних лет стабильно занимает высокие места в рейтинге прозрачности закупок. Так, Югра с 2018 года находится на второй строчке рейтинга после Москвы.Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, который специализируется на экономическом и правовом анализе российского рынка государственных и корпоративных закупок с 2006 года.
https://ria.ru/20211210/standart-1763208130.html
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тамбовская область
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общество, тамбовская область, москва, ханты-мансийский автономный округ, югра
10:34 17.12.2021
 
Югра заняла второе место в Национальном рейтинге прозрачности закупок

ХМАО занял второе место среди регионов в "Национальном рейтинге прозрачности закупок 2021"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ занял второе место среди российских регионов в "Национальном рейтинге прозрачности закупок 2021", сообщает правительство региона.
В классе региональных государственных закупщиков Югра набрала 6319 баллов и получила сертификат о гарантированной прозрачности. На первом месте рейтинга оказалась Москва, а замкнула тройку Тамбовская область.
Аэропорт Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 19:59Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре введут инвестиционный стандарт
"Хочу выразить слова благодарности за наше многолетнее сотрудничество, за присужденную награду и пожелать всем нам новых открытий, новых возможностей проявить себя и заслужить новые награды", - приводятся в сообщении слова директора регионального департамента государственного заказа Сергея Славянского, принявшего от округа участие в награждении.
Как подчеркнули в окружном департаменте государственного заказа, Ханты-Мансийский автономный округ – единственный среди субъектов УрФО, который на протяжении последних лет стабильно занимает высокие места в рейтинге прозрачности закупок. Так, Югра с 2018 года находится на второй строчке рейтинга после Москвы.
Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, который специализируется на экономическом и правовом анализе российского рынка государственных и корпоративных закупок с 2006 года.
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 19:21Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре более 200 семей переедут из аварийного жилья в 2022 году
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоТамбовская областьМоскваХанты-Мансийский автономный округЮгра
 
 
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