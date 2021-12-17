https://ria.ru/20211217/reyting-1764173647.html

Югра заняла второе место в Национальном рейтинге прозрачности закупок

Югра заняла второе место в Национальном рейтинге прозрачности закупок - РИА Новости, 17.12.2021

Югра заняла второе место в Национальном рейтинге прозрачности закупок

Ханты-Мансийский автономный округ занял второе место среди российских регионов в "Национальном рейтинге прозрачности закупок 2021", сообщает правительство... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:34

2021-12-17T10:34

2021-12-17T10:34

ханты-мансийский автономный округ

общество

тамбовская область

москва

ханты-мансийский автономный округ

югра

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ занял второе место среди российских регионов в "Национальном рейтинге прозрачности закупок 2021", сообщает правительство региона.В классе региональных государственных закупщиков Югра набрала 6319 баллов и получила сертификат о гарантированной прозрачности. На первом месте рейтинга оказалась Москва, а замкнула тройку Тамбовская область."Хочу выразить слова благодарности за наше многолетнее сотрудничество, за присужденную награду и пожелать всем нам новых открытий, новых возможностей проявить себя и заслужить новые награды", - приводятся в сообщении слова директора регионального департамента государственного заказа Сергея Славянского, принявшего от округа участие в награждении.Как подчеркнули в окружном департаменте государственного заказа, Ханты-Мансийский автономный округ – единственный среди субъектов УрФО, который на протяжении последних лет стабильно занимает высокие места в рейтинге прозрачности закупок. Так, Югра с 2018 года находится на второй строчке рейтинга после Москвы.Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, который специализируется на экономическом и правовом анализе российского рынка государственных и корпоративных закупок с 2006 года.

https://ria.ru/20211210/standart-1763208130.html

https://ria.ru/20211209/yugra-1763015176.html

тамбовская область

москва

ханты-мансийский автономный округ

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общество, тамбовская область, москва, ханты-мансийский автономный округ, югра