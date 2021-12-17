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Нижегородская область
https://ria.ru/20211217/remont-1764322110.html
Нижегородская область стала лидером по объемам ремонта дорог по нацпроекту
Нижегородская область стала лидером по объемам ремонта дорог по нацпроекту - РИА Новости, 17.12.2021
Нижегородская область стала лидером по объемам ремонта дорог по нацпроекту
Нижегородская область заняла первое место в России по объемам дорожного ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T20:17
2021-12-17T20:17
нижегородская область
общество
нижегородская область
глеб никитин
автомобильные дороги
ремонт
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Нижегородская область заняла первое место в России по объемам дорожного ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона.На втором месте в России по объемам дорожного ремонта в 2021 году – Московская область, на третьем – Волгоградская область. Данные представлены на интернет-сайте национального проекта.Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, большие объемы ремонта удалось выполнить благодаря проведенным заранее конкурсам. "Это дало возможность подрядчикам рассчитать силы, подготовить технику и необходимые материалы и выйти на объекты сразу, как только позволила погода. Хочу поблагодарить за поддержку правительство России. Оперативное и качественное взаимодействие помогает в максимально сжатые сроки принимать дополнительные решения о наращивании темпов дорожного ремонта", - отметил глава региона.Никитин напомнил, что к 2024 году, согласно целевым показателям нацпроекта, доля дорог Нижегородской области, соответствующих нормативному состоянию, должна составлять не менее 40,52%, а в границах нижегородской агломерации – не менее 85%."Основная задача национальных проектов, определенная президентом России, - улучшение жизни людей. Обновление дорог и строительство новых развязок позволяет жителям и гостям региона экономить время на передвижении и делает поездки по региону более безопасными", - добавил губернатор Нижегородской области.
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общество, нижегородская область, глеб никитин, автомобильные дороги, ремонт, россия
20:17 17.12.2021
 
Нижегородская область стала лидером по объемам ремонта дорог по нацпроекту

Нижегородская область заняла первое место в России по объемам ремонта дорог по нацпроекту

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкВид на историческую часть Нижнего Новгорода
Вид на историческую часть Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Олег Золото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Нижегородская область заняла первое место в России по объемам дорожного ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона.
На втором месте в России по объемам дорожного ремонта в 2021 году – Московская область, на третьем – Волгоградская область. Данные представлены на интернет-сайте национального проекта.
"По данным регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, в 2021 году по нацпроекту в Нижегородской области было отремонтировано 5 819 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Все ремонтные работы, запланированные на автомобильных дорогах регионального и местного значения в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" завершены", - говорится в сообщении.
Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, большие объемы ремонта удалось выполнить благодаря проведенным заранее конкурсам. "Это дало возможность подрядчикам рассчитать силы, подготовить технику и необходимые материалы и выйти на объекты сразу, как только позволила погода. Хочу поблагодарить за поддержку правительство России. Оперативное и качественное взаимодействие помогает в максимально сжатые сроки принимать дополнительные решения о наращивании темпов дорожного ремонта", - отметил глава региона.
Никитин напомнил, что к 2024 году, согласно целевым показателям нацпроекта, доля дорог Нижегородской области, соответствующих нормативному состоянию, должна составлять не менее 40,52%, а в границах нижегородской агломерации – не менее 85%.
"Основная задача национальных проектов, определенная президентом России, - улучшение жизни людей. Обновление дорог и строительство новых развязок позволяет жителям и гостям региона экономить время на передвижении и делает поездки по региону более безопасными", - добавил губернатор Нижегородской области.
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 22:15Нижегородская область
Почти 11 млрд рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области
 
Нижегородская областьОбществоНижегородская областьГлеб НикитинАвтомобильные дорогиРемонтРоссия
 
 
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