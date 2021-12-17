https://ria.ru/20211217/reestr-1764327029.html
Минюст включил "Лилит"* и "Маяк"* в реестр иноагентов
Минюст включил "Лилит"* и "Маяк"* в реестр иноагентов - РИА Новости, 17.12.2021
Минюст включил "Лилит"* и "Маяк"* в реестр иноагентов
Организация "Лилит"* и дальневосточное общественное движение "Маяк"* признаны иноагентами, сообщается на сайте Минюста РФ. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T21:29
2021-12-17T21:29
2021-12-17T21:29
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Организация "Лилит"* и дальневосточное общественное движение "Маяк"* признаны иноагентами, сообщается на сайте Минюста РФ."Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит"*, - сообщается на сайте.Также в реестр включено дальневосточное общественное движение "Маяк"*.*Организации, выполняющие функции иноагента
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия
Минюст включил "Лилит"* и "Маяк"* в реестр иноагентов
Минюст включил "Лилит"* и "Маяк"* в реестр иноагентов