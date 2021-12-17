https://ria.ru/20211217/razrabotka-1764145673.html

В РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса

В РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса - РИА Новости, 17.12.2021

В РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса

Новый ракетный комплекс подвижного грунтового базирования разрабатывается в России, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН)... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T00:08

2021-12-17T00:08

2021-12-17T00:08

новое оружие россии

безопасность

ракетные войска стратегического назначения

сергей каракаев

россия

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Новый ракетный комплекс подвижного грунтового базирования разрабатывается в России, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев."Проводится разработка нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная Звезда".В настоящий момент самым современным стратегическим мобильным комплексом в РВСН является "Ярс" (РС-24), который также существует в версии стационарного базирования.

https://ria.ru/20211216/rvsn-1764144726.html

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2021

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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, сергей каракаев, россия