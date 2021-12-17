https://ria.ru/20211217/rada-1764285177.html
Спикер Рады ответил на вопрос о досрочных парламентских выборах
Спикер Рады ответил на вопрос о досрочных парламентских выборах - РИА Новости, 17.12.2021
Спикер Рады ответил на вопрос о досрочных парламентских выборах
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает маловероятными досрочные парламентские выборы, парламент должен работать "то время, которое отведено". РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:14
2021-12-17T17:14
2021-12-17T17:14
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
руслан стефанчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753645316_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_289e805e0d09d7c9bc77f9a28210b69f.jpg
КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает маловероятными досрочные парламентские выборы, парламент должен работать "то время, которое отведено"."Я думаю, что Верховная рада должна работать то время, которое отведено народом Украины и выполнить те обещания, которые она предоставила. В частности, я отношусь к этому серьезно. Я пришел в парламент именно за этим", - сказал Стефанчук на пресс-конференции в пятницу.Он также напомнил, что роспуск парламента "является правом, а не обязанностью президента".Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре заявил, что не будет инициировать роспуск Верховной рады, так как сейчас он должен думать о стабильной ситуации в стране.Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте.
https://ria.ru/20211217/medvedchuk-1764268612.html
https://ria.ru/20211213/ukraina-1763160317.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753645316_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_8695ebdd9bab9b0036792a35a9940654.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, руслан стефанчук
Спикер Рады ответил на вопрос о досрочных парламентских выборах
Спикер Рады Стефанчук назвал досрочные парламентские выборы маловероятными