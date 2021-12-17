https://ria.ru/20211217/qr-kod-1764241472.html
Путин назвал основной принцип работы системы QR-кодов
Путин назвал основной принцип работы системы QR-кодов - РИА Новости, 17.12.2021
Путин назвал основной принцип работы системы QR-кодов
Система QR-кодов не должна создавать лишние трудности для россиян, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:27
2021-12-17T14:27
2021-12-17T17:36
qr-код
распространение коронавируса
общество
владимир путин
госдума рф
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Система QR-кодов не должна создавать лишние трудности для россиян, заявил Владимир Путин."Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательное требование такого сертификата на транспорте — самолете, на поезде, — был снят с рассмотрения Госдумы. Что касается законопроекта об обязательности сертификатов для посещения общественных мест — торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, — то вчера он был принят Госдумой в первом чтении", — отметил глава государства.При этом президент призвал доработать документ. По его словам, в нынешней редакции он требует правок, которые помогли бы учитывать все нюансы и жизненные ситуации. "Добавлю, что при принятии любых изменений коллеги из правительства должны обеспечить полную технологическую готовность для системы сертификатов. Она должна надежно работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности", — сказал Путин.Накануне Госдума одобрила законопроект, предусматривающий введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, в первом чтении. После этого его отправили в регионы для обсуждения и корректировки.В нем отмечается, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля те, кто не получил QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от вируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211216/qr-kod-1764088389.html
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РИА Новости
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qr-код, общество, владимир путин, госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:27 17.12.2021 (обновлено: 17:36 17.12.2021)
Путин назвал основной принцип работы системы QR-кодов
Путин призвал доработать законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Система QR-кодов не должна создавать лишние трудности для россиян, заявил Владимир Путин
.
"Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательное требование такого сертификата на транспорте — самолете, на поезде, — был снят с рассмотрения Госдумы
. Что касается законопроекта об обязательности сертификатов для посещения общественных мест — торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, — то вчера он был принят Госдумой в первом чтении", — отметил глава государства.
При этом президент призвал доработать документ. По его словам, в нынешней редакции он требует правок, которые помогли бы учитывать все нюансы и жизненные ситуации.
"Добавлю, что при принятии любых изменений коллеги из правительства должны обеспечить полную технологическую готовность для системы сертификатов. Она должна надежно работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности", — сказал Путин.
Накануне Госдума одобрила законопроект, предусматривающий введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, в первом чтении. После этого его отправили в регионы для обсуждения и корректировки.
В нем отмечается, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля те, кто не получил QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от вируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.