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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211217/qr-kod-1764241472.html
Путин назвал основной принцип работы системы QR-кодов
Путин назвал основной принцип работы системы QR-кодов - РИА Новости, 17.12.2021
Путин назвал основной принцип работы системы QR-кодов
Система QR-кодов не должна создавать лишние трудности для россиян, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:27
2021-12-17T17:36
qr-код
распространение коронавируса
общество
владимир путин
госдума рф
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Система QR-кодов не должна создавать лишние трудности для россиян, заявил Владимир Путин."Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательное требование такого сертификата на транспорте — самолете, на поезде, — был снят с рассмотрения Госдумы. Что касается законопроекта об обязательности сертификатов для посещения общественных мест — торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, — то вчера он был принят Госдумой в первом чтении", — отметил глава государства.При этом президент призвал доработать документ. По его словам, в нынешней редакции он требует правок, которые помогли бы учитывать все нюансы и жизненные ситуации. "Добавлю, что при принятии любых изменений коллеги из правительства должны обеспечить полную технологическую готовность для системы сертификатов. Она должна надежно работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности", — сказал Путин.Накануне Госдума одобрила законопроект, предусматривающий введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, в первом чтении. После этого его отправили в регионы для обсуждения и корректировки.В нем отмечается, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля те, кто не получил QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от вируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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qr-код, общество, владимир путин, госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:27 17.12.2021 (обновлено: 17:36 17.12.2021)
 
Путин назвал основной принцип работы системы QR-кодов

Путин призвал доработать законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Система QR-кодов не должна создавать лишние трудности для россиян, заявил Владимир Путин.
"Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательное требование такого сертификата на транспорте — самолете, на поезде, — был снят с рассмотрения Госдумы. Что касается законопроекта об обязательности сертификатов для посещения общественных мест — торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, — то вчера он был принят Госдумой в первом чтении", — отметил глава государства.
При этом президент призвал доработать документ. По его словам, в нынешней редакции он требует правок, которые помогли бы учитывать все нюансы и жизненные ситуации.
"Добавлю, что при принятии любых изменений коллеги из правительства должны обеспечить полную технологическую готовность для системы сертификатов. Она должна надежно работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности", — сказал Путин.
Смартфон с QR-кодом - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 17:02Распространение коронавируса
Введение QR-кодов соответствует законодательству, заявил юрист
Накануне Госдума одобрила законопроект, предусматривающий введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, в первом чтении. После этого его отправили в регионы для обсуждения и корректировки.
В нем отмечается, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля те, кто не получил QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от вируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаQR-кодОбществоВладимир ПутинГосдума РФКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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