https://ria.ru/20211217/qr-kod-1764239878.html

Законопроект о QR-кодах требует доработки, заявил Путин

Законопроект о QR-кодах требует доработки, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2021

Законопроект о QR-кодах требует доработки, заявил Путин

Законопроект о QR-кодах в общественных местах в существующей редакции требует доработки, надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:24

2021-12-17T14:24

2021-12-17T15:09

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Законопроект о QR-кодах в общественных местах в существующей редакции требует доработки, надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП."Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательное требование такого сертификата на транспорте - самолете, на поезде - был снят с рассмотрения Госдумы. Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест - торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, - то вчера он был принят Госдумой в первом чтении. Конечно, этот законопроект в существующей редакции требует доработки", - сказал Путин.По его словам, при работе над столь чувствительными нормами, нормативными актами необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации.Президент отметил, что нужны гибкие, просчитанные решения, и "ничего нельзя сделать, что, как называется, в ходе лобовых атак".

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