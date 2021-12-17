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Песков охарактеризовал позицию Путина по отношению к Западу
Песков охарактеризовал позицию Путина по отношению к Западу - РИА Новости, 17.12.2021
Песков охарактеризовал позицию Путина по отношению к Западу
Президент России Владимир Путин занимает с Западом жесткую, но миролюбивую позицию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:00
2021-12-17T18:00
2021-12-17T18:32
россия
в мире
владимир путин
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин занимает с Западом жесткую, но миролюбивую позицию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Поэтому (из-за попыток НАТО двигаться в сторону РФ - ред.) Путин занимает такую с одной стороны жесткую позицию, но с другой стороны весьма последовательную и миролюбивую. Его предложения выйти на некие гарантии, обязывающие гарантии безопасности - это очень конструктивное предложение. Это предложение, которое способно оградить нас от той напряженности, которая возникла сейчас вообще на европейском континенте из-за украинской истории", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.
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россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков, нато
18:00 17.12.2021 (обновлено: 18:32 17.12.2021)
Песков охарактеризовал позицию Путина по отношению к Западу
Пресс-секретарь Песков: Путин занимает с Западом жесткую, но миролюбивую позицию