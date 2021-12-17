https://ria.ru/20211217/putin-1764297732.html

Песков охарактеризовал позицию Путина по отношению к Западу

Песков охарактеризовал позицию Путина по отношению к Западу - РИА Новости, 17.12.2021

Песков охарактеризовал позицию Путина по отношению к Западу

Президент России Владимир Путин занимает с Западом жесткую, но миролюбивую позицию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:00

2021-12-17T18:00

2021-12-17T18:32

россия

в мире

владимир путин

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин занимает с Западом жесткую, но миролюбивую позицию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Поэтому (из-за попыток НАТО двигаться в сторону РФ - ред.) Путин занимает такую с одной стороны жесткую позицию, но с другой стороны весьма последовательную и миролюбивую. Его предложения выйти на некие гарантии, обязывающие гарантии безопасности - это очень конструктивное предложение. Это предложение, которое способно оградить нас от той напряженности, которая возникла сейчас вообще на европейском континенте из-за украинской истории", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.

https://ria.ru/20211217/nato-1764302123.html

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россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков, нато