15:37 17.12.2021 (обновлено: 16:11 17.12.2021)
Путин предостерег от экологического неоколониализма
Президент России Путин призвал развитые страны взять больше ответственности за выбросы
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Промышленно развитые страны должны взять на себя больше ответственности за выбросы, иначе это будет вид экологического неоколониализма, считает президент России Владимир Путин.
"Тот промышленный прогресс, который был достигнут теми экономиками, которые называем развитыми экономиками, был за счет чего сделан? За счет прежних и сегодня еще действующих технологий. Сегодня что мы слышим: давайте теперь введем новые правила, мы добились определенного уровня, теперь новые правила, которые трудно достижимы для развивающихся экономик, нагрузим их этими новыми правилами и тогда, говорят представители этих развивающихся экономик, тогда мы никогда с вами не сравнимся, потому что вы все время будете наращивать какие-то к нам требования. С этим трудно согласиться всем и каждому", - сказал Путин на съезде РСПП.
По его мнению, "эти требования должны распространяться справедливо на всех участников мировой экономической жизни и учитывать разные уровни".
"Ведь ответственность за накопленные выбросы в атмосфере несут промышленно развитые государства, они и должны взять на себя наибольшую нагрузку за то, чтобы решать эту задачу, а как же по другому? Иначе это какой-то вид экологического неоколониализма. Кому это может понравиться-то? Я думаю, что никому из тех, кто добивается новых темпов роста, пускай и на новой базе, значит тогда надо перераспределять эту нагрузку в мировой экономике", - подчеркнул президент России.
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