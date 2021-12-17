https://ria.ru/20211217/putin-1764213724.html
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 17.12.2021
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, а вечером - международный телефонный разговор, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:04
2021-12-17T13:04
2021-12-17T13:04
политика
владимир путин
дмитрий песков
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, а вечером - международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза... Есть еще несколько встреч и совещаний, которые носят непубличный характер. И вечером будет международный телефонный разговор", - сказал он.Перед этим Путин примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент Путин проведет совещание с членами Совбеза и международный телефонный разговор