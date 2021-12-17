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https://ria.ru/20211217/provokatsiya-1764267098.html
"В войне с русскими есть только одно правило"
Американского активиста разозлил "план Байдена" по России - РИА Новости, 17.12.2021
"В войне с русскими есть только одно правило"
Американский активист Джек Пособец резко раскритиковал внешнюю политику президента страны Джо Байдена, который, по его мнению, нарочно портит отношения с... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:02
2021-12-17T20:20
в мире
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американский активист Джек Пособец резко раскритиковал внешнюю политику президента страны Джо Байдена, который, по его мнению, нарочно портит отношения с Москвой."Администрация Байдена пытается навязать России конфликт из-за Украины, и все это для того, чтобы скрыть свои провалы внутри страны", — написал он в твиттере.Публикацию прокомментировал индийский журналист Абхиджит Айер-Митра. Он отметил, что американские демократы выбрали "самую неправильную цель" из возможных."В войне есть только одно правило: никогда не нападай на Россию", — заключил он.На Западе в последнее время участились заявления о планах России по вторжению на территорию Украины. Москва не раз опровергала это и подчеркивала, что никому не угрожает, а передвижение войск по территории страны не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
https://ria.ru/20211217/doverie-1764148095.html
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в мире, соцсети, украина, сша, москва, джо байден, нато, россия
16:02 17.12.2021 (обновлено: 20:20 17.12.2021)
 
Американского активиста разозлил "план Байдена" по России

Американский активист Пособец: Байден специально провоцирует Россию

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американский активист Джек Пособец резко раскритиковал внешнюю политику президента страны Джо Байдена, который, по его мнению, нарочно портит отношения с Москвой.
"Администрация Байдена пытается навязать России конфликт из-за Украины, и все это для того, чтобы скрыть свои провалы внутри страны", — написал он в твиттере.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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Публикацию прокомментировал индийский журналист Абхиджит Айер-Митра. Он отметил, что американские демократы выбрали "самую неправильную цель" из возможных.
"В войне есть только одно правило: никогда не нападай на Россию", — заключил он.
На Западе в последнее время участились заявления о планах России по вторжению на территорию Украины. Москва не раз опровергала это и подчеркивала, что никому не угрожает, а передвижение войск по территории страны не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
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