https://ria.ru/20211217/provokatsiya-1764267098.html

"В войне с русскими есть только одно правило"

Американского активиста разозлил "план Байдена" по России - РИА Новости, 17.12.2021

"В войне с русскими есть только одно правило"

Американский активист Джек Пособец резко раскритиковал внешнюю политику президента страны Джо Байдена, который, по его мнению, нарочно портит отношения с... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:02

2021-12-17T16:02

2021-12-17T20:20

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американский активист Джек Пособец резко раскритиковал внешнюю политику президента страны Джо Байдена, который, по его мнению, нарочно портит отношения с Москвой."Администрация Байдена пытается навязать России конфликт из-за Украины, и все это для того, чтобы скрыть свои провалы внутри страны", — написал он в твиттере.Публикацию прокомментировал индийский журналист Абхиджит Айер-Митра. Он отметил, что американские демократы выбрали "самую неправильную цель" из возможных."В войне есть только одно правило: никогда не нападай на Россию", — заключил он.На Западе в последнее время участились заявления о планах России по вторжению на территорию Украины. Москва не раз опровергала это и подчеркивала, что никому не угрожает, а передвижение войск по территории страны не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20211217/doverie-1764148095.html

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html

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в мире, соцсети, украина, сша, москва, джо байден, нато, россия