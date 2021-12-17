https://ria.ru/20211217/proklyatie-1764074772.html
Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи
Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи - РИА Новости, 17.12.2021
Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи
Московский купец предал лучшего друга и совершил клятвопреступление, за что его род был “проклят” до седьмого колена: жуткая история о династии купца Мазурина была хорошо известна в Москве в 19-м веке. Один из его потомков в собственном доме зарезал ювелира (что описал даже Достоевский), в роду были сумасшедшие и самоубийцы. Совпадение или мистика?
2021-12-17T12:00
2021-12-17T12:00
2021-12-17T12:00
какая-то мистика
москва
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764074537_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_5c32632e85d2b10f08e487aa63c6b055.jpg
Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи
Московский купец предал лучшего друга и совершил клятвопреступление, за что его род был “проклят” до седьмого колена: жуткая история о династии купца Мазурина была хорошо известна в Москве в 19-м веке. Один из его потомков в собственном доме зарезал ювелира (что описал даже Достоевский), в роду были сумасшедшие и самоубийцы. Совпадение или мистика?
audio/mpeg
Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи
Московский купец предал лучшего друга и совершил клятвопреступление, за что его род был “проклят” до седьмого колена: жуткая история о династии купца Мазурина была хорошо известна в Москве в 19-м веке. Один из его потомков в собственном доме зарезал ювелира (что описал даже Достоевский), в роду были сумасшедшие и самоубийцы. Совпадение или мистика?
audio/mpeg
Историю о “мазуринском проклятии” рассказывает москвовед и экскурсовод проектов “Cosy Moscow” и “Москва, которой нет” Ирина Левина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваАвтор сценария — Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764074537_251:0:1036:589_1920x0_80_0_0_dc4bf49c3a209edb93738c96b35107f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, подкаст, аудио
Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи
Московский купец предал лучшего друга и совершил клятвопреступление, за что его род был “проклят” до седьмого колена: жуткая история о династии купца Мазурина была хорошо известна в Москве в 19-м веке. Один из его потомков в собственном доме зарезал ювелира (что описал даже Достоевский), в роду были сумасшедшие и самоубийцы. Совпадение или мистика?