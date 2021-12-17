https://ria.ru/20211217/proklyatie-1764074772.html

Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи

Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи - РИА Новости, 17.12.2021

Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи

Московский купец предал лучшего друга и совершил клятвопреступление, за что его род был “проклят” до седьмого колена: жуткая история о династии купца Мазурина была хорошо известна в Москве в 19-м веке. Один из его потомков в собственном доме зарезал ювелира (что описал даже Достоевский), в роду были сумасшедшие и самоубийцы. Совпадение или мистика?

2021-12-17T12:00

2021-12-17T12:00

2021-12-17T12:00

какая-то мистика

москва

подкаст

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Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи Московский купец предал лучшего друга и совершил клятвопреступление, за что его род был “проклят” до седьмого колена: жуткая история о династии купца Мазурина была хорошо известна в Москве в 19-м веке. Один из его потомков в собственном доме зарезал ювелира (что описал даже Достоевский), в роду были сумасшедшие и самоубийцы. Совпадение или мистика? audio/mpeg

Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи Московский купец предал лучшего друга и совершил клятвопреступление, за что его род был “проклят” до седьмого колена: жуткая история о династии купца Мазурина была хорошо известна в Москве в 19-м веке. Один из его потомков в собственном доме зарезал ювелира (что описал даже Достоевский), в роду были сумасшедшие и самоубийцы. Совпадение или мистика? audio/mpeg

Историю о “мазуринском проклятии” рассказывает москвовед и экскурсовод проектов “Cosy Moscow” и “Москва, которой нет” Ирина Левина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваАвтор сценария — Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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