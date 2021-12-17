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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20211217/proklyatie-1764074772.html
Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи
Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи - РИА Новости, 17.12.2021
Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи
Московский купец предал лучшего друга и совершил клятвопреступление, за что его род был “проклят” до седьмого колена: жуткая история о династии купца Мазурина была хорошо известна в Москве в 19-м веке. Один из его потомков в собственном доме зарезал ювелира (что описал даже Достоевский), в роду были сумасшедшие и самоубийцы. Совпадение или мистика?
2021-12-17T12:00
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какая-то мистика
москва
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Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи
Московский купец предал лучшего друга и совершил клятвопреступление, за что его род был “проклят” до седьмого колена: жуткая история о династии купца Мазурина была хорошо известна в Москве в 19-м веке. Один из его потомков в собственном доме зарезал ювелира (что описал даже Достоевский), в роду были сумасшедшие и самоубийцы. Совпадение или мистика?
audio/mpeg
Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи
Московский купец предал лучшего друга и совершил клятвопреступление, за что его род был “проклят” до седьмого колена: жуткая история о династии купца Мазурина была хорошо известна в Москве в 19-м веке. Один из его потомков в собственном доме зарезал ювелира (что описал даже Достоевский), в роду были сумасшедшие и самоубийцы. Совпадение или мистика?
audio/mpeg
Историю о “мазуринском проклятии” рассказывает москвовед и экскурсовод проектов “Cosy Moscow” и “Москва, которой нет” Ирина Левина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваАвтор сценария — Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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москва, подкаст, аудио
12:00 17.12.2021
 

Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи

Какая-то мистика
Проклятие династии. Как украденный ларец испортил жизнь купеческой семьи
12:00
Читать ria.ru в
Московский купец предал лучшего друга и совершил клятвопреступление, за что его род был “проклят” до седьмого колена: жуткая история о династии купца Мазурина была хорошо известна в Москве в 19-м веке. Один из его потомков в собственном доме зарезал ювелира (что описал даже Достоевский), в роду были сумасшедшие и самоубийцы. Совпадение или мистика?
Историю о “мазуринском проклятии” рассказывает москвовед и экскурсовод проектов “Cosy Moscow” и “Москва, которой нет” Ирина Левина.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Автор сценария Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Какая-то мистикаМоскваПодкаст
 
 
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