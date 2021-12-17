https://ria.ru/20211217/proekt-1764209332.html

Проект Тульской области "Мой семейный центр" войдет в Смартеку АСИ

Проект Тульской области "Мой семейный центр" войдет в Смартеку АСИ - РИА Новости, 17.12.2021

Проект Тульской области "Мой семейный центр" войдет в Смартеку АСИ

Проект Тульской области по социальному сопровождению семей с детьми "Мой семейный центр" войдет в Смартеку АСИ как лучшая региональная практика, сообщил РИА... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:06

2021-12-17T13:06

2021-12-17T13:06

тульская область

общество

тульская область

агентство стратегических инициатив (аси)

алексей дюмин

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ТУЛА, 17 дек — РИА Новости. Проект Тульской области по социальному сопровождению семей с детьми "Мой семейный центр" войдет в Смартеку АСИ как лучшая региональная практика, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.Смартека — это площадка, на которой лидеры обмениваются опытом решения социально-экономических задач, способствуют устойчивому развитию регионов и реализации Национальных проектов.По словам собеседника агентства, проект "Мой семейный центр" в четверг на заседании наблюдательного совета АСИ представила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова."Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поставил задачу – создать удобные и простые сервисы для семей с детьми, которые позволят повысить качество их жизни", – приводят в пресс-службе слова Гремяковой.Проект "Мой семейный центр" призван объединить все семейные сервисы в регионе, избавив жителей области от необходимости посещать ряд инстанций для получения господдержки, помощи в разрешении трудных жизненных ситуаций. Проект реализуется на базе Областного центра помощи семье и детям и объединяет работу центров социальной защиты в 26 муниципальных образованиях. Все отделения работают по принципу одного окна. Жители региона могут обратиться на единый номер помощи семье и детям.

https://ria.ru/20210414/zadachi-1728309427.html

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общество, тульская область, агентство стратегических инициатив (аси), алексей дюмин