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Эксперты прогнозируют рост спроса на прививочные туры за рубеж
Эксперты прогнозируют рост спроса на прививочные туры за рубеж - РИА Новости, 17.12.2021
Эксперты прогнозируют рост спроса на прививочные туры за рубеж
По словам туроператоров, в середине января 2022 года в России может резко вырасти спрос на "прививочные туры", сообщает АТОР. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:52
2021-12-17T10:52
2021-12-17T10:52
туризм
вакцинация
болгария
хорватия
сербия
татьяна голикова
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. По словам туроператоров, в середине января 2022 года в России может резко вырасти спрос на "прививочные туры", сообщает АТОР.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в понедельник, что вакцинированные зарубежными препаратами граждане смогут получить российский QR-код после сдачи теста на антитела. По мнению представителей туротрасли, это еще больше стимулирует развитие вакцинного туризма.Причина — в удобстве. С одной стороны, обладатели иностранного сертификата смогут свободно передвигаться по миру, с другой — пользоваться туристическими услугами и без ограничений посещать общественные места в России.В январе эксперты ожидают рост от 30 до 50 процентов на путевки с целью иммунизации. Большая часть покупателей, по их словам, — это туристы, которые хотят отдыхать в странах, где пока не признаны российские препараты, а также те, кому нужно беспрепятственно ездить по миру с целью бизнеса, лечения или обучения.Уточняется, что на данный момент в топ популярных направлений для поездок за сертификатом входят Сербия, Хорватия и Болгария.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцинация, болгария, хорватия, сербия, татьяна голикова, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19
Эксперты прогнозируют рост спроса на прививочные туры за рубеж
Туроператоры: Рост продаж вакционных туров ожидается с середины января 2022 года
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
По словам туроператоров, в середине января 2022 года в России может резко вырасти спрос на "прививочные туры", сообщает
АТОР.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в понедельник, что вакцинированные зарубежными препаратами граждане смогут получить российский QR-код после сдачи теста на антитела. По мнению представителей туротрасли, это еще больше стимулирует развитие вакцинного туризма.
Причина — в удобстве. С одной стороны, обладатели иностранного сертификата смогут свободно передвигаться по миру, с другой — пользоваться туристическими услугами и без ограничений посещать общественные места в России.
В январе эксперты ожидают рост от 30 до 50 процентов на путевки с целью иммунизации. Большая часть покупателей, по их словам, — это туристы, которые хотят отдыхать в странах, где пока не признаны российские препараты, а также те, кому нужно беспрепятственно ездить по миру с целью бизнеса, лечения или обучения.
Уточняется, что на данный момент в топ популярных направлений для поездок за сертификатом входят Сербия, Хорватия и Болгария.