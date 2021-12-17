https://ria.ru/20211217/privivochnyytur-1764084369.html

Эксперты прогнозируют рост спроса на прививочные туры за рубеж

Эксперты прогнозируют рост спроса на прививочные туры за рубеж - РИА Новости, 17.12.2021

Эксперты прогнозируют рост спроса на прививочные туры за рубеж

По словам туроператоров, в середине января 2022 года в России может резко вырасти спрос на "прививочные туры", сообщает АТОР. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:52

2021-12-17T10:52

2021-12-17T10:52

туризм

вакцинация

болгария

хорватия

сербия

татьяна голикова

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762373138_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_9ce2143b2084a6598ab86cef17a483d4.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. По словам туроператоров, в середине января 2022 года в России может резко вырасти спрос на "прививочные туры", сообщает АТОР.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в понедельник, что вакцинированные зарубежными препаратами граждане смогут получить российский QR-код после сдачи теста на антитела. По мнению представителей туротрасли, это еще больше стимулирует развитие вакцинного туризма.Причина — в удобстве. С одной стороны, обладатели иностранного сертификата смогут свободно передвигаться по миру, с другой — пользоваться туристическими услугами и без ограничений посещать общественные места в России.В январе эксперты ожидают рост от 30 до 50 процентов на путевки с целью иммунизации. Большая часть покупателей, по их словам, — это туристы, которые хотят отдыхать в странах, где пока не признаны российские препараты, а также те, кому нужно беспрепятственно ездить по миру с целью бизнеса, лечения или обучения.Уточняется, что на данный момент в топ популярных направлений для поездок за сертификатом входят Сербия, Хорватия и Болгария.

https://ria.ru/20211216/gretsiya-1763992967.html

болгария

хорватия

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вакцинация, болгария, хорватия, сербия, татьяна голикова, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19