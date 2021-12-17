Новые мосты, больницы и чемпионы WorldSkills: Приамурье в 2021 году

© Фото : пресс-служба правительства Амурской области Новый мост через реку Зея планируют сдать в начале 2023 года, сегодня он готов на 52%. Старый мост построили в 1981 году, это единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки.