Новые мосты, больницы и чемпионы WorldSkills: Приамурье в 2021 году

В апреле была забита первая свая в основание первой в мире трансграничной канатной дороги Благовещенск—Хэйхэ (КНР) через Амур. Протяженность дороги над рекой составит 973 метра. Сдать объект планируют в середине 2023 года.
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В апреле была забита первая свая в основание первой в мире трансграничной канатной дороги Благовещенск—Хэйхэ (КНР) через Амур. Протяженность дороги над рекой составит 973 метра. Сдать объект планируют в середине 2023 года.
Сразу трое студентов из Амурской области стали в мае финалистами национального чемпионата WorldSkills Russia. Область представляли будущий каменщик Сергей Лавелин, студентка-маляр Анастасия Радько и представитель филиала Дальневосточного госуниверситета путей сообщения Данила Щудляк.
Летом Амурская область пережила две волны паводка, пострадавшими признаны 15,5 тысячи человек. Суммарный ущерб — около 15 миллиардов рублей. По словам губернатора Василия Орлова, регион потерял более 5% посевных площадей.
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Летом Амурская область пережила две волны паводка, пострадавшими признаны 15,5 тысячи человек. Суммарный ущерб — около 15 миллиардов рублей. По словам губернатора Василия Орлова, регион потерял более 5% посевных площадей.
Амурская область в сентябре заключила на Восточном экономическом форуме 20 соглашений на 140 миллиардов рублей, среди них — договоренность о строительстве около 800 тысяч "квадратов" жилья по новым технологиям.
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Амурская область в сентябре заключила на Восточном экономическом форуме 20 соглашений на 140 миллиардов рублей, среди них — договоренность о строительстве около 800 тысяч "квадратов" жилья по новым технологиям.
В октябре в Благовещенске после модернизации по нацпроекту "Культура" открылась библиотека имени Бориса Машука — первая в Амурской области библиотека-обсерватория. Здесь есть астропланетарий и студия по созданию мультфильмов.
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В октябре в Благовещенске после модернизации по нацпроекту "Культура" открылась библиотека имени Бориса Машука — первая в Амурской области библиотека-обсерватория. Здесь есть астропланетарий и студия по созданию мультфильмов.
В ноябре в Тынде открыли сквер с 200-метровой лавочкой — самой длинной в Приамурье. Проект победил во Всероссийском конкурсе проектов создания городской среды. Его реализация обошлась в 122 миллиона рублей.
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В ноябре в Тынде открыли сквер с 200-метровой лавочкой — самой длинной в Приамурье. Проект победил во Всероссийском конкурсе проектов создания городской среды. Его реализация обошлась в 122 миллиона рублей.
Котельную наукограда Циолковский, которая снабжает теплом два жилых микрорайона, первой в Амурской области подключили к сетевому газу. Программа развития газоснабжения и газификации Приамурья рассчитана на 2021—2025 годы.
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Котельную наукограда Циолковский, которая снабжает теплом два жилых микрорайона, первой в Амурской области подключили к сетевому газу. Программа развития газоснабжения и газификации Приамурья рассчитана на 2021—2025 годы.
Аграрии Амурской области, несмотря на летний паводок, перевыполнили план по сбору зерновых, сои и кукурузы Средняя урожайность сои — 16,2 центнера с гектара, это выше уровня 2020 года на 3,2 центнера. Приамурье — лидер среди российских регионов по производству сои.
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Аграрии Амурской области, несмотря на летний паводок, перевыполнили план по сбору зерновых, сои и кукурузы Средняя урожайность сои — 16,2 центнера с гектара, это выше уровня 2020 года на 3,2 центнера. Приамурье — лидер среди российских регионов по производству сои.
Новый мост через реку Зея планируют сдать в начале 2023 года, сегодня он готов на 52%.
Старый мост построили в 1981 году, это единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки.
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