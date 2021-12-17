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Амурская область
Амурская область
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Новые мосты, больницы и чемпионы WorldSkills: Приамурье в 2021 году
Новые мосты, больницы и чемпионы WorldSkills: Приамурье в 2021 году - РИА Новости, 17.12.2021
Новые мосты, больницы и чемпионы WorldSkills: Приамурье в 2021 году
РИА Новости, 17.12.2021
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фото, фото, worldskills russia
13:26 17.12.2021 (обновлено: 13:27 17.12.2021)
 

Новые мосты, больницы и чемпионы WorldSkills: Приамурье в 2021 году

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© Фото : пресс-служба правительства Амурской области

В апреле была забита первая свая в основание первой в мире трансграничной канатной дороги Благовещенск—Хэйхэ (КНР) через Амур. Протяженность дороги над рекой составит 973 метра. Сдать объект планируют в середине 2023 года.

Канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ (КНР) через Амур
1 из 13

В апреле была забита первая свая в основание первой в мире трансграничной канатной дороги Благовещенск—Хэйхэ (КНР) через Амур. Протяженность дороги над рекой составит 973 метра. Сдать объект планируют в середине 2023 года.

© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области Сразу трое студентов из Амурской области стали в мае финалистами национального чемпионата WorldSkills Russia. Область представляли будущий каменщик Сергей Лавелин, студентка-маляр Анастасия Радько и представитель филиала Дальневосточного госуниверситета путей сообщения Данила Щудляк.
Колледж транспорта и дорожного хозяйства
2 из 13
Сразу трое студентов из Амурской области стали в мае финалистами национального чемпионата WorldSkills Russia. Область представляли будущий каменщик Сергей Лавелин, студентка-маляр Анастасия Радько и представитель филиала Дальневосточного госуниверситета путей сообщения Данила Щудляк.
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области

Первая производственная линия Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) запущена в работу 9 июня. Строительство ведется с 2015 года. Выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году.

ГПЗ Свободн
3 из 13

Первая производственная линия Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) запущена в работу 9 июня. Строительство ведется с 2015 года. Выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году.

© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области

Летом Амурская область пережила две волны паводка, пострадавшими признаны 15,5 тысячи человек. Суммарный ущерб — около 15 миллиардов рублей. По словам губернатора Василия Орлова, регион потерял более 5% посевных площадей.

Паводок в Благовещенском районе
4 из 13

Летом Амурская область пережила две волны паводка, пострадавшими признаны 15,5 тысячи человек. Суммарный ущерб — около 15 миллиардов рублей. По словам губернатора Василия Орлова, регион потерял более 5% посевных площадей.

© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области

Амурская область в сентябре заключила на Восточном экономическом форуме 20 соглашений на 140 миллиардов рублей, среди них — договоренность о строительстве около 800 тысяч "квадратов" жилья по новым технологиям.

Проект Амурской области на ВЭФ
5 из 13

Амурская область в сентябре заключила на Восточном экономическом форуме 20 соглашений на 140 миллиардов рублей, среди них — договоренность о строительстве около 800 тысяч "квадратов" жилья по новым технологиям.

© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области Староверка из Бразилии Агриппина Ануфриев-Егорофф, переехвашая в Амурскую область по программе переселения соотечественников, представила на ВЭФ сыр со своей фермы.
Дегустация сыров ВЭФ
6 из 13
Староверка из Бразилии Агриппина Ануфриев-Егорофф, переехвашая в Амурскую область по программе переселения соотечественников, представила на ВЭФ сыр со своей фермы.
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области

В октябре в Благовещенске после модернизации по нацпроекту "Культура" открылась библиотека имени Бориса Машука — первая в Амурской области библиотека-обсерватория. Здесь есть астропланетарий и студия по созданию мультфильмов.

Библиотека Машука после ремонта
7 из 13

В октябре в Благовещенске после модернизации по нацпроекту "Культура" открылась библиотека имени Бориса Машука — первая в Амурской области библиотека-обсерватория. Здесь есть астропланетарий и студия по созданию мультфильмов.

© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области

В ноябре в Тынде открыли сквер с 200-метровой лавочкой — самой длинной в Приамурье. Проект победил во Всероссийском конкурсе проектов создания городской среды. Его реализация обошлась в 122 миллиона рублей.

БАМовский Арбат в Тынде
8 из 13

В ноябре в Тынде открыли сквер с 200-метровой лавочкой — самой длинной в Приамурье. Проект победил во Всероссийском конкурсе проектов создания городской среды. Его реализация обошлась в 122 миллиона рублей.

© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области

В городе Свободный 1 ноября открыли новый путепровод над Транссибом вместо рухнувшего в 2018 году. Срок его службы — более 70 лет.

Путепровод над Транссибом в городе Свободный
9 из 13

В городе Свободный 1 ноября открыли новый путепровод над Транссибом вместо рухнувшего в 2018 году. Срок его службы — более 70 лет.

© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области

Котельную наукограда Циолковский, которая снабжает теплом два жилых микрорайона, первой в Амурской области подключили к сетевому газу. Программа развития газоснабжения и газификации Приамурья рассчитана на 2021—2025 годы.

Газовая котельная Циолковский
10 из 13

Котельную наукограда Циолковский, которая снабжает теплом два жилых микрорайона, первой в Амурской области подключили к сетевому газу. Программа развития газоснабжения и газификации Приамурья рассчитана на 2021—2025 годы.

© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиПосле капитального ремонта открылся хирургический корпус больницы города Тында. Здание площадью более 9 тысяч квадратных метров было построено в 1980 году.
Хирургический корпус больницы города Тында
11 из 13
После капитального ремонта открылся хирургический корпус больницы города Тында. Здание площадью более 9 тысяч квадратных метров было построено в 1980 году.
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области

Аграрии Амурской области, несмотря на летний паводок, перевыполнили план по сбору зерновых, сои и кукурузы Средняя урожайность сои — 16,2 центнера с гектара, это выше уровня 2020 года на 3,2 центнера. Приамурье — лидер среди российских регионов по производству сои.

Сбор зерновых, сои и кукурузы
12 из 13

Аграрии Амурской области, несмотря на летний паводок, перевыполнили план по сбору зерновых, сои и кукурузы Средняя урожайность сои — 16,2 центнера с гектара, это выше уровня 2020 года на 3,2 центнера. Приамурье — лидер среди российских регионов по производству сои.

© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиНовый мост через реку Зея планируют сдать в начале 2023 года, сегодня он готов на 52%. Старый мост построили в 1981 году, это единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки.
Новый мост через реку Зея в городе Благовещенск
13 из 13
Новый мост через реку Зея планируют сдать в начале 2023 года, сегодня он готов на 52%. Старый мост построили в 1981 году, это единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки.
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
 
Амурская областьФотоWorldSkills Russia
 
 
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