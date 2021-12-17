https://ria.ru/20211217/pravitelstvo-1764213467.html
Президент Чехии утвердил состав нового правительства
Президент Чехии утвердил состав нового правительства - РИА Новости, 17.12.2021
Президент Чехии утвердил состав нового правительства
Президент Чехии Милош Земан утвердил в пятницу состав нового правительства страны во главе с лидером выигравшей октябрьские выборы в парламент коалиции "Вместе" РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:03
2021-12-17T13:03
2021-12-17T13:08
чехия
в мире
милош земан
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ПРАГА, 17 дек — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан утвердил в пятницу состав нового правительства страны во главе с лидером выигравшей октябрьские выборы в парламент коалиции "Вместе" Петром Фиалой, которого Земан ранее назначил премьером."Я утвердил вас в должностях министров и надеюсь на вашу успешную работу на благо граждан Чешской республики", — сказал Земан в ходе торжественной церемонии в загородной резиденции президента "Ланы", которая транслировалась по Чешскому ТВ.В состав нового кабмина входят, помимо премьера Фиалы, 18 министров - на 3 больше, чем было в предыдущем правительстве премьера Андрея Бабиша. Добавились министры по законодательству, по европейским делам, а также по науке, исследованиям и инновациям. Все они являются министрами без портфелей, то есть без профильных министерств. Министр сельского хозяйства Зденек Некула будет назначен позднее, после выздоровления после COVID-19.В целом кабмин составили 6 представителей Гражданской демократической партии (включая ее лидера, премьера Фиалу), по 4 представителя Христианско-демократического движения и движения "Независимые и старосты", 3 представителя Пиратской партии и 2 представителя движения ТОР 09.Голосование в парламенте о вотуме доверия новому кабмину предварительно намечено на 17 января 2022 года. При этом новое правительство опирается на поддержку 108 депутатов из 200.
https://ria.ru/20211207/chekhiya-1762568739.html
https://ria.ru/20211212/miting-1763357489.html
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чехия, в мире, милош земан
13:03 17.12.2021 (обновлено: 13:08 17.12.2021)
Президент Чехии утвердил состав нового правительства
Президент Чехии Земан утвердил состав нового правительства во главе с Фиалой
ПРАГА, 17 дек — РИА Новости.
Президент Чехии Милош Земан
утвердил в пятницу состав нового правительства страны во главе с лидером выигравшей октябрьские выборы в парламент коалиции "Вместе" Петром Фиалой, которого Земан ранее назначил премьером.
"Я утвердил вас в должностях министров и надеюсь на вашу успешную работу на благо граждан Чешской республики", — сказал Земан в ходе торжественной церемонии в загородной резиденции президента "Ланы", которая транслировалась по Чешскому ТВ
.
В состав нового кабмина входят, помимо премьера Фиалы, 18 министров - на 3 больше, чем было в предыдущем правительстве премьера Андрея Бабиша. Добавились министры по законодательству, по европейским делам, а также по науке, исследованиям и инновациям. Все они являются министрами без портфелей, то есть без профильных министерств. Министр сельского хозяйства Зденек Некула будет назначен позднее, после выздоровления после COVID-19.
В целом кабмин составили 6 представителей Гражданской демократической партии (включая ее лидера, премьера Фиалу), по 4 представителя Христианско-демократического движения и движения "Независимые и старосты", 3 представителя Пиратской партии и 2 представителя движения ТОР 09.
Голосование в парламенте о вотуме доверия новому кабмину предварительно намечено на 17 января 2022 года. При этом новое правительство опирается на поддержку 108 депутатов из 200.