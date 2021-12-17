Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/pravitelstvo-1764213467.html
Президент Чехии утвердил состав нового правительства
Президент Чехии утвердил состав нового правительства - РИА Новости, 17.12.2021
Президент Чехии утвердил состав нового правительства
Президент Чехии Милош Земан утвердил в пятницу состав нового правительства страны во главе с лидером выигравшей октябрьские выборы в парламент коалиции "Вместе" РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:03
2021-12-17T13:08
чехия
в мире
милош земан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750002523_0:0:1814:1021_1920x0_80_0_0_e73b552a8290d48f5ed856e51c1339d2.jpg
ПРАГА, 17 дек — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан утвердил в пятницу состав нового правительства страны во главе с лидером выигравшей октябрьские выборы в парламент коалиции "Вместе" Петром Фиалой, которого Земан ранее назначил премьером."Я утвердил вас в должностях министров и надеюсь на вашу успешную работу на благо граждан Чешской республики", — сказал Земан в ходе торжественной церемонии в загородной резиденции президента "Ланы", которая транслировалась по Чешскому ТВ.В состав нового кабмина входят, помимо премьера Фиалы, 18 министров - на 3 больше, чем было в предыдущем правительстве премьера Андрея Бабиша. Добавились министры по законодательству, по европейским делам, а также по науке, исследованиям и инновациям. Все они являются министрами без портфелей, то есть без профильных министерств. Министр сельского хозяйства Зденек Некула будет назначен позднее, после выздоровления после COVID-19.В целом кабмин составили 6 представителей Гражданской демократической партии (включая ее лидера, премьера Фиалу), по 4 представителя Христианско-демократического движения и движения "Независимые и старосты", 3 представителя Пиратской партии и 2 представителя движения ТОР 09.Голосование в парламенте о вотуме доверия новому кабмину предварительно намечено на 17 января 2022 года. При этом новое правительство опирается на поддержку 108 депутатов из 200.
https://ria.ru/20211207/chekhiya-1762568739.html
https://ria.ru/20211212/miting-1763357489.html
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750002523_0:0:1814:1361_1920x0_80_0_0_f8380515c8c4ea72d103a66a42bc7a22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чехия, в мире, милош земан
13:03 17.12.2021 (обновлено: 13:08 17.12.2021)
 
Президент Чехии утвердил состав нового правительства

Президент Чехии Земан утвердил состав нового правительства во главе с Фиалой

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПРАГА, 17 дек — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан утвердил в пятницу состав нового правительства страны во главе с лидером выигравшей октябрьские выборы в парламент коалиции "Вместе" Петром Фиалой, которого Земан ранее назначил премьером.
"Я утвердил вас в должностях министров и надеюсь на вашу успешную работу на благо граждан Чешской республики", — сказал Земан в ходе торжественной церемонии в загородной резиденции президента "Ланы", которая транслировалась по Чешскому ТВ.
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 15:03
Кандидат на пост главы МИД Чехии призвал нормализовать отношения с Россией
В состав нового кабмина входят, помимо премьера Фиалы, 18 министров - на 3 больше, чем было в предыдущем правительстве премьера Андрея Бабиша. Добавились министры по законодательству, по европейским делам, а также по науке, исследованиям и инновациям. Все они являются министрами без портфелей, то есть без профильных министерств. Министр сельского хозяйства Зденек Некула будет назначен позднее, после выздоровления после COVID-19.
В целом кабмин составили 6 представителей Гражданской демократической партии (включая ее лидера, премьера Фиалу), по 4 представителя Христианско-демократического движения и движения "Независимые и старосты", 3 представителя Пиратской партии и 2 представителя движения ТОР 09.
Голосование в парламенте о вотуме доверия новому кабмину предварительно намечено на 17 января 2022 года. При этом новое правительство опирается на поддержку 108 депутатов из 200.
Полицейские на Вацлавской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря, 17:25Распространение коронавируса
Противники обязательной вакцинации от COVID-19 вышли на митинг в Праге
 
ЧехияВ миреМилош Земан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе с ЕС
02:28В Раде заявили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
Лента новостейМолния
Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе с ЕСВ Раде заявили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков