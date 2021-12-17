https://ria.ru/20211217/pozhar-1764208881.html

В аэропорту Шереметьево загорелась машина аэродромного обслуживания

В аэропорту Шереметьево загорелась машина аэродромного обслуживания - РИА Новости, 17.12.2021

В аэропорту Шереметьево загорелась машина аэродромного обслуживания

Автомашина аэродромного обслуживания, перевозившая продукты питания для самолетов, загорелась после короткого замыкания в московском аэропорту Шереметьево,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:51

2021-12-17T12:51

2021-12-17T18:15

происшествия

шереметьево (аэропорт)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Автомашина аэродромного обслуживания, перевозившая продукты питания для самолетов, загорелась после короткого замыкания в московском аэропорту Шереметьево, водитель не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло замыкание электрооборудования в кабине машины, развозившей продукты питания на рейсы", — сказал собеседник агентства. По его словам, пожар удалось оперативно потушить при помощи огнетушителя. "Водитель быстро покинул кабину, он не пострадал", — добавил собеседник агентства.Как уточнил РИА Новости представитель Шереметьево, "в 08.44 (мск) произошло задымление проводки водительской двери автомобиля организации "Аэромар", осуществляющей обеспечение авиакомпаний бортовым питанием"."Задымление было незамедлительно ликвидировано. Пострадавших нет", — отметил собеседник агентства. Проводится служебное расследование.

https://ria.ru/20210619/samolet-1737734223.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье)