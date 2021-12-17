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В аэропорту Шереметьево загорелась машина аэродромного обслуживания
В аэропорту Шереметьево загорелась машина аэродромного обслуживания - РИА Новости, 17.12.2021
В аэропорту Шереметьево загорелась машина аэродромного обслуживания
Автомашина аэродромного обслуживания, перевозившая продукты питания для самолетов, загорелась после короткого замыкания в московском аэропорту Шереметьево,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:51
2021-12-17T12:51
2021-12-17T18:15
происшествия
шереметьево (аэропорт)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Автомашина аэродромного обслуживания, перевозившая продукты питания для самолетов, загорелась после короткого замыкания в московском аэропорту Шереметьево, водитель не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло замыкание электрооборудования в кабине машины, развозившей продукты питания на рейсы", — сказал собеседник агентства. По его словам, пожар удалось оперативно потушить при помощи огнетушителя. "Водитель быстро покинул кабину, он не пострадал", — добавил собеседник агентства.Как уточнил РИА Новости представитель Шереметьево, "в 08.44 (мск) произошло задымление проводки водительской двери автомобиля организации "Аэромар", осуществляющей обеспечение авиакомпаний бортовым питанием"."Задымление было незамедлительно ликвидировано. Пострадавших нет", — отметил собеседник агентства. Проводится служебное расследование.
https://ria.ru/20210619/samolet-1737734223.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье)
12:51 17.12.2021 (обновлено: 18:15 17.12.2021)
В аэропорту Шереметьево загорелась машина аэродромного обслуживания
В аэропорту Шереметьево загорелась машина, перевозившая продукты питания для самолетов