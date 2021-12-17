https://ria.ru/20211217/pozhar-1764195218.html

Данных о россиянах, пострадавших при пожаре в Осаке, не поступало

Данных о россиянах, пострадавших при пожаре в Осаке, не поступало - РИА Новости, 17.12.2021

Данных о россиянах, пострадавших при пожаре в Осаке, не поступало

Информации о россиянах, пострадавших при крупном пожаре в центре японской Осаки, не поступало, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Осаке. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:03

2021-12-17T12:03

2021-12-17T12:03

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ОСАКА, 17 дек - РИА Новости. Информации о россиянах, пострадавших при крупном пожаре в центре японской Осаки, не поступало, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Осаке."В генконсульство России в Осаке сведений о пострадавших россиянах не поступало", - отметили в диппредставительстве.Утром в пятницу загорелся 4-й этаж 8-этажного здания в торговом квартале в центре Осаки. Там находилась клиника терапевтической и психологической помощи. На месте работали 34 пожарных наряда и 70 машин скорой помощи. Пожар потушен.Полиция ведет расследование дела по подозрению в поджоге. Свидетели сообщают, что загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины.Сообщалось, что при пожаре пострадали 28 человек (17 мужчин, 11 женщин), из которых 27 находятся в критическом состоянии. Их состояние описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи. Затем появилась информация, что 19 из них скончались.На месте продолжают работать сотрудники противопожарной службы города. Вход в здание и окна этажа, где произошел пожар, затянуты. Улица, на которой расположено здание, пока оцеплена.

https://ria.ru/20211217/pozhar-1764169565.html

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в мире, япония, осака (город), россия