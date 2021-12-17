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При пожаре в Осаке погибли 19 человек
При пожаре в Осаке погибли 19 человек - РИА Новости, 17.12.2021
При пожаре в Осаке погибли 19 человек
Число жертв пожара в Осаке возросло до 19, передает Киодо со ссылкой на источник в следственных органах. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:12
2021-12-17T10:12
2021-12-17T12:14
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ТОКИО, 17 дек — РИА Новости. Число жертв пожара в Осаке возросло до 19, передает Киодо со ссылкой на источник в следственных органах.Ранее сообщалось, что погибли пятеро, еще 23 пострадали.Возгорание произошло утром на четвертом уровне восьмиэтажного здания в торговом квартале. Там находилась клиника терапевтической и психологической помощи.По словам свидетелей, загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины. По одной из версий, это был поджог. Пожар потушили, сейчас на месте работает полиция.
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в мире, япония, осака (город)
10:12 17.12.2021 (обновлено: 12:14 17.12.2021)
При пожаре в Осаке погибли 19 человек
Число жертв пожара в японской Осаке возросло до 19