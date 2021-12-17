https://ria.ru/20211217/pozhar-1764169565.html

При пожаре в Осаке погибли 19 человек

При пожаре в Осаке погибли 19 человек - РИА Новости, 17.12.2021

При пожаре в Осаке погибли 19 человек

Число жертв пожара в Осаке возросло до 19, передает Киодо со ссылкой на источник в следственных органах. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:12

2021-12-17T10:12

2021-12-17T12:14

в мире

япония

осака (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764164540_0:177:3147:1947_1920x0_80_0_0_e233e1c6c552e92bf1b517063db9676b.jpg

ТОКИО, 17 дек — РИА Новости. Число жертв пожара в Осаке возросло до 19, передает Киодо со ссылкой на источник в следственных органах.Ранее сообщалось, что погибли пятеро, еще 23 пострадали.Возгорание произошло утром на четвертом уровне восьмиэтажного здания в торговом квартале. Там находилась клиника терапевтической и психологической помощи.По словам свидетелей, загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины. По одной из версий, это был поджог. Пожар потушили, сейчас на месте работает полиция.

https://ria.ru/20211217/pozhar-1764195218.html

япония

осака (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, осака (город)