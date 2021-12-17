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В Японии увеличилось число жертв крупного пожара
В Японии увеличилось число жертв крупного пожара - РИА Новости, 17.12.2021
В Японии увеличилось число жертв крупного пожара
Число погибших при пожаре в японском городе Осака возросло до пяти человек, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:52
2021-12-17T10:03
в мире
осака (город)
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ТОКИО, 17 дек – РИА Новости. Число погибших при пожаре в японском городе Осака возросло до пяти человек, сообщило агентство Киодо.Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 28 человек (17 мужчин, 11 женщин), из которых 27 находятся в критическом состоянии. Их состояние описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи. Затем появилась информация, что трое из них скончались.Утром в пятницу загорелся 4-й этаж 8-этажного здания в торговом квартале в центре Осаки. Там находилась клиника терапевтической и психологической помощи. На месте работали 34 пожарных наряда и 70 машин скорой помощи. Пожар потушен.Полиция ведет расследование дела по подозрению в поджоге. Свидетели сообщают, что загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины.Обстановка в центральном районе Осаки, где произошел пожар, сохраняется спокойной, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
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в мире, осака (город)
09:52 17.12.2021 (обновлено: 10:03 17.12.2021)
 
В Японии увеличилось число жертв крупного пожара

Число погибших при пожаре в клинике японской Осаки увеличилось до пяти человек

© REUTERS / KyodoПоследствия пожара в здании в японском городе Осака
Последствия пожара в здании в японском городе Осака - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Kyodo
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 дек – РИА Новости. Число погибших при пожаре в японском городе Осака возросло до пяти человек, сообщило агентство Киодо.
Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 28 человек (17 мужчин, 11 женщин), из которых 27 находятся в критическом состоянии. Их состояние описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи. Затем появилась информация, что трое из них скончались.
Утром в пятницу загорелся 4-й этаж 8-этажного здания в торговом квартале в центре Осаки. Там находилась клиника терапевтической и психологической помощи. На месте работали 34 пожарных наряда и 70 машин скорой помощи. Пожар потушен.
Полиция ведет расследование дела по подозрению в поджоге. Свидетели сообщают, что загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины.
Обстановка в центральном районе Осаки, где произошел пожар, сохраняется спокойной, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
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