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США ждут дипломатического прогресса по ситуации на Украине, заявил Салливан
США ждут дипломатического прогресса по ситуации на Украине, заявил Салливан - РИА Новости, 17.12.2021
США ждут дипломатического прогресса по ситуации на Украине, заявил Салливан
США ждут значимого прогресса в дипломатической работе вокруг Украины, но не перестанут удовлетворять оборонные нужды страны, заявил помощник президента США по... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T22:14
2021-12-17T22:14
2021-12-17T22:14
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джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США ждут значимого прогресса в дипломатической работе вокруг Украины, но не перестанут удовлетворять оборонные нужды страны, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Значимый прогресс за столом переговором должен иметь место для деэскалации", - сказал Салливан, выступая в Совете международных отношений.Он подчеркнул, что США помогают Украине в оборонном обеспечении, потому что считают это необходимым для своих интересов, не связывая помощь "с российским вопросом". "Мы продолжаем оборонную помощь Украине, скоро прибудет еще оборудование. Мы постоянно помогаем дополнительным нуждам", - сказал он в ответ на вопрос о возможности расширить содействие.Салливан заявил, что по дальнейшим шагам в поставках будет принимать решение президент США. "Это не вопрос - да или нет о какой-то единице оборудования", - сказал он.
https://ria.ru/20211217/deeskalatsiya-1764326245.html
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в мире, украина, сша, джейк салливан
США ждут дипломатического прогресса по ситуации на Украине, заявил Салливан
Салливан: США ждут прогресса по ситуации на Украине, продолжат оказывать ей военную помощь