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США ждут дипломатического прогресса по ситуации на Украине, заявил Салливан
США ждут дипломатического прогресса по ситуации на Украине, заявил Салливан - РИА Новости, 17.12.2021
США ждут дипломатического прогресса по ситуации на Украине, заявил Салливан
США ждут значимого прогресса в дипломатической работе вокруг Украины, но не перестанут удовлетворять оборонные нужды страны, заявил помощник президента США по... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T22:14
2021-12-17T22:14
в мире
украина
сша
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США ждут значимого прогресса в дипломатической работе вокруг Украины, но не перестанут удовлетворять оборонные нужды страны, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Значимый прогресс за столом переговором должен иметь место для деэскалации", - сказал Салливан, выступая в Совете международных отношений.Он подчеркнул, что США помогают Украине в оборонном обеспечении, потому что считают это необходимым для своих интересов, не связывая помощь "с российским вопросом". "Мы продолжаем оборонную помощь Украине, скоро прибудет еще оборудование. Мы постоянно помогаем дополнительным нуждам", - сказал он в ответ на вопрос о возможности расширить содействие.Салливан заявил, что по дальнейшим шагам в поставках будет принимать решение президент США. "Это не вопрос - да или нет о какой-то единице оборудования", - сказал он.
https://ria.ru/20211217/deeskalatsiya-1764326245.html
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в мире, украина, сша, джейк салливан
22:14 17.12.2021
 
США ждут дипломатического прогресса по ситуации на Украине, заявил Салливан

Салливан: США ждут прогресса по ситуации на Украине, продолжат оказывать ей военную помощь

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США ждут значимого прогресса в дипломатической работе вокруг Украины, но не перестанут удовлетворять оборонные нужды страны, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Значимый прогресс за столом переговором должен иметь место для деэскалации", - сказал Салливан, выступая в Совете международных отношений.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
21:04
Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по деэскалации ситуации на Украине
Он подчеркнул, что США помогают Украине в оборонном обеспечении, потому что считают это необходимым для своих интересов, не связывая помощь "с российским вопросом". "Мы продолжаем оборонную помощь Украине, скоро прибудет еще оборудование. Мы постоянно помогаем дополнительным нуждам", - сказал он в ответ на вопрос о возможности расширить содействие.
Салливан заявил, что по дальнейшим шагам в поставках будет принимать решение президент США. "Это не вопрос - да или нет о какой-то единице оборудования", - сказал он.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
19:07
США пообещали "серьезные последствия" для России из-за Украины
 
В миреУкраинаСШАДжейк Салливан
 
 
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