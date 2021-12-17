https://ria.ru/20211217/pomosch-1764330351.html

США ждут дипломатического прогресса по ситуации на Украине, заявил Салливан

США ждут дипломатического прогресса по ситуации на Украине, заявил Салливан - РИА Новости, 17.12.2021

США ждут дипломатического прогресса по ситуации на Украине, заявил Салливан

США ждут значимого прогресса в дипломатической работе вокруг Украины, но не перестанут удовлетворять оборонные нужды страны, заявил помощник президента США по... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T22:14

2021-12-17T22:14

2021-12-17T22:14

в мире

украина

сша

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США ждут значимого прогресса в дипломатической работе вокруг Украины, но не перестанут удовлетворять оборонные нужды страны, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Значимый прогресс за столом переговором должен иметь место для деэскалации", - сказал Салливан, выступая в Совете международных отношений.Он подчеркнул, что США помогают Украине в оборонном обеспечении, потому что считают это необходимым для своих интересов, не связывая помощь "с российским вопросом". "Мы продолжаем оборонную помощь Украине, скоро прибудет еще оборудование. Мы постоянно помогаем дополнительным нуждам", - сказал он в ответ на вопрос о возможности расширить содействие.Салливан заявил, что по дальнейшим шагам в поставках будет принимать решение президент США. "Это не вопрос - да или нет о какой-то единице оборудования", - сказал он.

https://ria.ru/20211217/deeskalatsiya-1764326245.html

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в мире, украина, сша, джейк салливан