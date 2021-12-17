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Ростовского полицейского, проигнорировавшего вызов об избиении, ждет суд
Ростовского полицейского, проигнорировавшего вызов об избиении, ждет суд - РИА Новости, 17.12.2021
Ростовского полицейского, проигнорировавшего вызов об избиении, ждет суд
Ростовский полицейский, проигнорировавший вызов девочки об избиении ее матери, после чего женщина умерла, предстанет перед судом, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:28
2021-12-17T16:28
2021-12-17T16:28
происшествия
ростовская область
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ростовский полицейский, проигнорировавший вызов девочки об избиении ее матери, после чего женщина умерла, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По версии следствия, 1 января обвиняемый не среагировал на обращение 11-летней девочки об избиении ее матери сожителем, в результате чего женщина скончалась от многочисленных ножевых ранений. Ход расследования дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства."Завершено расследование уголовного дела в отношении участкового уполномоченного полиции отдела по Зимовниковскому району. Он обвиняется в совершении преступления... халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211216/pokhischenie-1764014451.html
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происшествия, ростовская область, россия
Ростовского полицейского, проигнорировавшего вызов об избиении, ждет суд
Ростовский полицейский, проигнорировавший вызов об избиении, предстанет перед судом