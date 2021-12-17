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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 17.12.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода, небольшой мокрый снег и гололедица во второй половине дня ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха составит около нуля градусов,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T07:58
2021-12-17T07:58
общество
москва
елена волосюк
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшой мокрый снег и гололедица во второй половине дня ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха составит около нуля градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Ожидается облачная погода, небольшой мокрый снег. Температура в столице будет близка к нулю, по области минус 2 - плюс 2 градуса", - сказала Волосюк.По ее словам, такой температурный режим почти на 6 градусов выше средних многолетних значений."Но, несмотря на околонулевые температуры, вся выпавшая влага в течение дня, и особенно к вечеру, замёрзнет, и на дорогах, тротуарах станет очень скользко ", - сказала Волосюк.Синоптик добавила, что ожидается северо-западный ветер, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что все еще ниже нормы.
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общество, москва, елена волосюк
07:58 17.12.2021
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

В Москве в пятницу ожидается облачная погода, мокрый снег и около нуля градусов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосква в преддверии Нового года
Москва в преддверии Нового года - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшой мокрый снег и гололедица во второй половине дня ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха составит около нуля градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Ожидается облачная погода, небольшой мокрый снег. Температура в столице будет близка к нулю, по области минус 2 - плюс 2 градуса", - сказала Волосюк.
По ее словам, такой температурный режим почти на 6 градусов выше средних многолетних значений.
"Но, несмотря на околонулевые температуры, вся выпавшая влага в течение дня, и особенно к вечеру, замёрзнет, и на дорогах, тротуарах станет очень скользко ", - сказала Волосюк.
Синоптик добавила, что ожидается северо-западный ветер, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что все еще ниже нормы.
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ОбществоМоскваЕлена Волосюк
 
 
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