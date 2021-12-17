https://ria.ru/20211217/pogibshie-1764156119.html

При пожаре в Японии погибли как минимум три человека

При пожаре в Японии погибли как минимум три человека - РИА Новости, 17.12.2021

При пожаре в Японии погибли как минимум три человека

Смерть трех человек констатировали врачи больницы Saiseikai Nakatsu Hospital японской префектуры Осака после крупного пожара в здании, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T07:38

2021-12-17T07:38

2021-12-17T09:49

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ТОКИО, 17 дек – РИА Новости. Смерть трех человек констатировали врачи больницы Saiseikai Nakatsu Hospital японской префектуры Осака после крупного пожара в здании, сообщило агентство Киодо.Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 28 человек (17 мужчин, 11 женщин), из которых 27 находятся в критическом состоянии. Их состояние описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи.В центре Осаки в торговом квартале загорелся четвертый этаж восьмиэтажного здания, где находилась терапевтическая клиника. На месте работают 34 пожарных наряда. Пожар потушен.Полиция ведет расследование дела по подозрению в поджоге. Свидетели сообщают о мужчине, который совершил поджог в здании в центре японского города Осака, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в следствии.В частности, свидетели говорят, что загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины.

https://ria.ru/20211217/osaka-1764154729.html

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в мире, япония, осака (город)