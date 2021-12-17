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При пожаре в Японии погибли как минимум три человека
При пожаре в Японии погибли как минимум три человека - РИА Новости, 17.12.2021
При пожаре в Японии погибли как минимум три человека
Смерть трех человек констатировали врачи больницы Saiseikai Nakatsu Hospital японской префектуры Осака после крупного пожара в здании, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T07:38
2021-12-17T07:38
2021-12-17T09:49
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ТОКИО, 17 дек – РИА Новости. Смерть трех человек констатировали врачи больницы Saiseikai Nakatsu Hospital японской префектуры Осака после крупного пожара в здании, сообщило агентство Киодо.Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 28 человек (17 мужчин, 11 женщин), из которых 27 находятся в критическом состоянии. Их состояние описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи.В центре Осаки в торговом квартале загорелся четвертый этаж восьмиэтажного здания, где находилась терапевтическая клиника. На месте работают 34 пожарных наряда. Пожар потушен.Полиция ведет расследование дела по подозрению в поджоге. Свидетели сообщают о мужчине, который совершил поджог в здании в центре японского города Осака, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в следствии.В частности, свидетели говорят, что загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины.
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в мире, япония, осака (город)
07:38 17.12.2021 (обновлено: 09:49 17.12.2021)
При пожаре в Японии погибли как минимум три человека
При крупном пожаре в клинике в японском городе Осака погибли как минимум три человека
ТОКИО, 17 дек – РИА Новости.
Смерть трех человек констатировали врачи больницы Saiseikai Nakatsu Hospital японской префектуры Осака
после крупного пожара в здании, сообщило агентство Киодо
.
Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 28 человек (17 мужчин, 11 женщин), из которых 27 находятся в критическом состоянии. Их состояние описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи.
В центре Осаки
в торговом квартале загорелся четвертый этаж восьмиэтажного здания, где находилась терапевтическая клиника. На месте работают 34 пожарных наряда. Пожар потушен.
Полиция ведет расследование дела по подозрению в поджоге. Свидетели сообщают о мужчине, который совершил поджог в здании в центре японского города Осака, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в следствии.
В частности, свидетели говорят, что загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины.